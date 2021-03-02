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РИА Новости

"Панцирь-С" и "Бук-М2" отразили удар Израиля по пригороду Дамаска

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Дамаск, Сирия
Дамаск, Сирия.
Источник изображения: © Фото : SANA

ДАМАСК, 1 мар – РИА Новости. Ракетный удар Израиля по пригороду Дамаска 28 февраля отразили системы "Панцирь-С" и "Бук-М2", подтвердив свою высокую эффективность, сообщил в понедельник РИА Новости военный источник.

Вечером 28 февраля самолеты F-16 ВВС Израиля нанесли из района Голанских высот удар 12 управляемыми ракетами по международному аэропорту Дамаска и населенному пункту Гузлание на территории Сирии.

Сирийские расчеты ПВО "успешно перехватили запущенные израильские ракеты" с помощью комплексов "Панцирь-С" и "Бук-М2". "Средствами дежурных сил сирийской противовоздушной обороны "Панцирь-С" и "Бук-М2" запущенные ракеты, не достигнув цели, были уничтожены, подтвердив высокую эффективность российских зенитно-ракетных комплексов",- сказал источник.

Он добавил, что потерь среди личного состава и военной техники не было.

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Страны
Израиль
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-16
Бук-М2
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