"Калашников" поставит Минобороны РФ 20 ракет-мишеней "Армавир" до конца 2022 года

РМ-75 «Армавир» в составе мишенного комплекса «Лиса-М» предназначена для имитации современных и перспективных воздушных целей. Источник: Оружие России.

Новый контракт предусматривает сервисное обслуживание, оперативный ремонт и доработку ракет-мишеней

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") поставит Министерству обороны России 20 высотных ракет-мишеней "Армавир" до конца 2022 года. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе "Калашникова".

"Научно-производственное объединение (НПО) "Молния" (входит в "Калашников") и Минобороны РФ подписали контракт на поставку 20 высотных ракет-мишеней "Армавир" в части ПВО. Согласно контракту, "Молния" станет эксклюзивным поставщиком ракет-мишеней на период до конца 2022 года", - проинформировали в "Калашникове".

Как отметили в ГК, новый контракт предусматривает сервисное обслуживание, оперативный ремонт и доработку ракет-мишеней специалистами "Молнии" в воинских частях и на полигонах, а также консультации представителей военного ведомства.

"В прошлом году "Молния" заключила с Минобороны договор сроком на два года на сервисное обслуживание ракет-мишеней и мишенных комплексов, став единственным предприятием, обслуживающим все полигонное оборудование ПВО страны. Кроме того, НПО продолжает сервисное обслуживание ракет-мишеней "Стриж" и "Армавир", поставленных в войска по ранее заключенным контрактам", - сообщили в "Калашникове". Там добавили, что "Молния" продолжает работы по созданию и совершенствованию ракет-мишеней и ведет авиационно-космические разработки.

Ракеты-мишени РМ-75ВУ1 "Армавир" и ее маловысотная модификация РМ-75МВУ1 предназначены для обеспечения мероприятий боевой подготовки подразделений зенитно-ракетных войск и проведения испытаний вооружения. "Армавир" создана на основе зенитной управляемой ракеты 5Я23 комплекса С-75 "Двина". Производство ракет-мишеней реализуется путем глубокой модернизации бортового оборудования зенитных управляемых ракет, ранее снятых с вооружения.