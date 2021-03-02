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Российская газета

Украина модернизирует пакистанские Т-80УД за 85 млн долларов

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Источник изображения: rg.ru

Пакистанские военные на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби подписали контракт с "Укроборонпром" на модернизацию своего парка танков Т-80УД.

Изготовленные в Харькове боевые машины данной модели закуплены во второй половине 90-х годов и по современным меркам считаются устаревшими. Представители украинского ВПК давно надеялись, что будет проведено полномасштабное обновление техники, которое позволит хорошо заработать. В 2016 году сумма возможной сделки оценивалась в 600 млн долларов.

Однако сейчас озвучена куда более скромная цифра - всего 85,6 млн долларов.

Подробности предстоящих работ неизвестны, однако если доработку пройдут более трех сотен имеющихся "восьмидесятых", то, по всей видимости, улучшения будут чисто косметическими, не способствующими значительному улучшению тактико-технических характеристик.

Возможно, в Пакистане решили доверить украинской стороне лишь часть намечающихся работ, а самые сложные и дорогие направления поручить другим исполнителям, в надежности которых пакистанская сторона не сомневается.

Известно, что Исламская республика в настоящее время тесно сотрудничает в области бронетехники с китайскими производителями. Недавно сообщалось, что на известном заводе № 617 в Баотоу в провинции Внутренняя Монголия закончено изготовление очередной партии основных боевых танков VT-4. Всего пакистанские сухопутные войска должны получить 300 единиц такой техники.



Алексей Брусилов

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Страны
Китай
Монголия
ОАЭ
Пакистан
Украина
Продукция
Т-80
Т-80У
Компании
Norinco
Укроборонпром
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