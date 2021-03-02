Войти
ТАСС

Новый гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер вступил в должность

507
0
0
Центр управления полетами Европейского космического агентства. Архивное фото
Центр управления полетами Европейского космического агентства. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Probst

Он сменил на этом посту профессора Яна Вернера

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Йозеф Ашбахер приступил в понедельник к исполнению обязанностей главы Европейского космического агентства (ЕКА). Об этом говорится в распространенном ЕКА заявлении.

"С сегодняшнего дня, 1 марта 2021 года, у ЕКА появился новый генеральный директор - доктор Йозеф Ашбахер, который приступил к исполнению обязанностей в штаб-квартире ЕКА в Париже (Франция)", - сообщило космическое агентство. В заявлении напоминается, что "в декабре 2020 года Совет ЕКА назначил Ашбахера следующим генеральным директором ЕКА сроком на четыре года". Он сменил на этом посту профессора Яна Вернера.

Новый глава ЕКА окончил Инсбрукский университет (Австрия) и с 1985 по 1989 год занимался исследованиями в Институте метеорологии и геофизики при данном университете. В 1990 году он пришел на работу в ЕКА. С 2006 возглавил программу спутникового мониторинга Copernicus. В 2014 году Ашбахер был назначен главой программы планирования и координации Европейского института космических исследований в Италии, где среди прочего отвечал за планирование программ ЕКА по наблюдению за поверхностью Земли.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Италия
Франция
Компании
ESA (ЕКА)
ИКИ РАН
Проекты
2020-й год
Похожие новости
23.11.2020
Полет нормальный: почему стали возможны космические успехи Европы
31.07.2018
Сборка «ЭкзоМарса-2020» начнется в Италии в первые месяцы 2019 года
27.02.2012
Глава AVIC о реформе китайского авиастроения
28.12.2010
Европейское космическое агентство не смогло пока что найти денег для продления своего участия в МКС
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.03 19:18
  • 3
СМИ: Китай готовит сверхтяжелую ракету для пилотируемой миссии на Луну в 2030 году
  • 02.03 17:43
  • 77
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 02.03 16:47
  • 4
Путин рассказал о возможностях ВС России решать задачи любой сложности
  • 02.03 16:37
  • 1
Машины для американской пехоты пошли на испытания
  • 02.03 16:25
  • 1
Давление воздуха в одном из отсеков МКС за выходные упало в полтора раза
  • 02.03 16:15
  • 1
Российские инженеры создали орнитоптер – летательный аппарат, похожий на стрекозу
  • 02.03 16:11
  • 2
В Академии Генерального штаба ВС РФ прошла научная конференция
  • 02.03 16:08
  • 2
Военный инновационный технополис "ЭРА" отмечает трехлетие со дня своего создания
  • 02.03 16:08
  • 3
Красное над черным: Минобороны изменило символ морской пехоты
  • 02.03 15:46
  • 1
В «Роскосмосе» озвучили новую цену запуска ракеты «Союз-5»
  • 02.03 14:34
  • 5
Forbes: ВВС США признали провал проекта F-35
  • 02.03 13:57
  • 2179
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.03 13:52
  • 3
Россия оснащает новой бронетехникой военные части, нацеленные на Украину: планы срочно увеличены вдвое (Defense Express, Украина)
  • 02.03 12:55
  • 97
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 02.03 12:33
  • 8
«Искандеры» смели штаб сирийских террористов