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Интерфакс-АВН

НПО "Молния" поставит в войска 20 ракет-мишеней для испытаний систем ПВО

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Armavir_RM-75
РМ-75 «Армавир» в составе мишенного комплекса «Лиса-М» предназначена для имитации современных и перспективных воздушных целей. Источник: Оружие России.

Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Научно-производственное объединение (НПО) "Молния" и Минобороны РФ подписали контракт на поставку 20 высотных ракет-мишеней "Армавир", сообщили в пресс-службе "Калашникова".

"Согласно контракту, "Молния" станет эксклюзивным поставщиком ракет-мишеней на период до конца 2022 года", - заявили в пресс-службе в понедельник.

Там отметили, что новый контракт также предусматривает сервисное обслуживание, оперативный ремонт и доработку ракет-мишеней специалистами предприятия в воинских частях и на полигонах

"Ракеты-мишени РМ-75ВУ1 "Армавир" и ее маловысотная модификация РМ-75МВУ1 предназначены для обеспечения мероприятий боевой подготовки подразделений зенитных ракетных войск и проведения испытаний вооружения. "Армавир" создана на основе зенитной управляемой ракеты 5Я23 комплекса С-75 "Двина". Производство ракет-мишеней реализуется путем глубокой модернизации бортового оборудования зенитных управляемых ракет, ранее снятых с вооружения", - сказали в пресс-службе.

В компании напомнили, что в прошлом году "Молния" заключила с министерством обороны двухлетний договор на сервисное обслуживание ракет-мишеней, став единственным предприятием, обслуживающим все полигонное оборудование ПВО страны. Кроме того, НПО продолжает сервисное обслуживание ранее поставленных в войска ракет-мишеней "Стриж" и "Армавир".

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Страны
Россия
Продукция
С-75
Компании
Минoбороны РФ
Молния НПО
Проекты
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