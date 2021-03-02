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Российская газета

Миротворец: войска ООН используют российские бронеавтомобили "Водник"

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Источник изображения: rg.ru

Бронированные автомобили ГАЗ-3937 "Водник" состояли на вооружении не только российских вооруженных сил, но и поставлялись на экспорт. Около полусотни единиц такой техники были получены армией Уругвая в конце 2006 года.

В настоящее время контингент данного государства активно использует их в ходе выполнения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (UNDOF ) на Голанских высотах.

ГАЗ-3937 считается высокоманевренным транспортным средством. Боевая масса составляет 7500 кг, в него легко помещается 11 человек.

Бронирование выдерживает попадание пуль и осколков. Неоднократно отмечалась высокая стойкость применяемых защитных стеклопакетов.

Мощность турбодизеля - 175 л. с. Максимальная скорость по шоссе - 120 км/ч. Запас хода по топливу - 1000 км.

Уругвайцами была получена версия с открыто установленным 7,62-мм пулеметом.

В то же время в российской армии встречались варианты с поворотной башней с пулеметами КПВТ и ПКТ.

Конструкцией предусматривался монтаж других модулей с различным специальным оборудованием и вооружением, например минометами. В войсках также эксплуатировались санитарные варианты.

Сообщалось, что такие бронеавтомобили замечены в составе правительственных войск Сирии - у специальных сил разведки военно-воздушных сил.

В Уругвае у силовиков большой популярностью пользуются вездеходы семейства "Урал", а республиканской гвардией министерства внутренних дел используются СПМ-2 ГАЗ-233036 и СБМ ВПК-233136 "Тигр".


Алексей Моисеев

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Страны
Россия
Сирия
Уругвай
Продукция
ГАЗ-3971
КПВТ
Тигр
Тигр-М
Компании
ГАЗ Группа
ООН
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