Миротворец: войска ООН используют российские бронеавтомобили "Водник"

Бронированные автомобили ГАЗ-3937 "Водник" состояли на вооружении не только российских вооруженных сил, но и поставлялись на экспорт. Около полусотни единиц такой техники были получены армией Уругвая в конце 2006 года.

Hoy el Departamento de Operaciones de Paz de la ONU confirmó el incremento de efectivos en la Misión en Alturas del Golan. Un nuevo reconocimiento al profesionalismo y compromiso de las FFAA. pic.twitter.com/7ofT6OIoER — Rivera Elgue, nieto de uruguayos. (@ElgueDoR) August 6, 2020

В настоящее время контингент данного государства активно использует их в ходе выполнения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (UNDOF ) на Голанских высотах.

ГАЗ-3937 считается высокоманевренным транспортным средством. Боевая масса составляет 7500 кг, в него легко помещается 11 человек.

Бронирование выдерживает попадание пуль и осколков. Неоднократно отмечалась высокая стойкость применяемых защитных стеклопакетов.

Мощность турбодизеля - 175 л. с. Максимальная скорость по шоссе - 120 км/ч. Запас хода по топливу - 1000 км.

Уругвайцами была получена версия с открыто установленным 7,62-мм пулеметом.

В то же время в российской армии встречались варианты с поворотной башней с пулеметами КПВТ и ПКТ.

Конструкцией предусматривался монтаж других модулей с различным специальным оборудованием и вооружением, например минометами. В войсках также эксплуатировались санитарные варианты.

Сообщалось, что такие бронеавтомобили замечены в составе правительственных войск Сирии - у специальных сил разведки военно-воздушных сил.

В Уругвае у силовиков большой популярностью пользуются вездеходы семейства "Урал", а республиканской гвардией министерства внутренних дел используются СПМ-2 ГАЗ-233036 и СБМ ВПК-233136 "Тигр".

Алексей Моисеев