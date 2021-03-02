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Российская газета

Forbes: ВВС США признали провал проекта F-35

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Источник изображения: rg.ru

После 20 мучительных лет разработки и доводки истребителя пятого поколения F-35 Lightning II руководство ВВС США наконец признало: этот самолет слишком дорог и ненадежен для службы, пишет Forbes. Он никогда не станет "рабочей лошадкой" на замену F-16, как планировалось изначально.

"F-35 остается во всех смыслах не более, чем дорогим прототипом, запущенным в массовое производство", - утверждает сотрудник правительственного проекта по надзору Дэн Грейзер на основании последнего отчета Минобороны США. Грейзер выделил четыре основные проблемы Lightning II. Первая - до сих пор не создана среда моделирования, в которой истребитель в мирное время мог бы подтвердить свою эффективность - то есть способность противостоять существующим угрозам и системам ПВО. За шесть лет, прошедших с момента принятия истребителя на вооружение, такой симулятор так и не сделали. Вторая - F-35 стал рекордсменом по части отказов и неполадок. Не успевают инженеры устранить один дефект, как обнаруживается новый. Самолет по-прежнему имеет 871 серьезный недостаток - на два меньше, чем в прошлом году. Десять из них относятся к категории критических, то есть способны привести к смерти, тяжелому ранению или потере системы вооружения.

В течение многих лет одной из главных проблем проекта была облачная сеть технического обслуживания и запчастей ALIS. В теории она следила за состоянием конкретного самолета, напоминала о необходимости текущего сервиса и ремонта, заказывала запчасти. На деле - не работала. В 2020 году авторы проекта признали поражение и отключили ALIS. Ее планируется заменить другим облачным сервисом, но авторы доклада в Пентагоне предупреждают, что при ее создании повторяются многие уже допущенные ошибки.

Наконец, главное - проект F-35 основан не на необходимых боевых качествах будущего истребителя, а на требованиях технологий: новые датчики, радиопоглощающие покрытия и причудливое оборудование кабины. Фундаментальные недостатки самолета были изначально заложены в его проект. В качестве примера Гразье приводит штурмовик A-10 - недорогой и надежный . Это самолет поддержки наземных войск, следовательно, он должен уметь низко летать, иметь мощную пушку и большое количество оружия под крыльями. И все: не надо ни сверхзвуковой скорости, ни способности взлетать с авианосца, ничего сверх необходимого для выполнения основных задач. У Lightning II произошло обратное: конструкторы взяли массу непроверенных, но эффектных технологий и стали думать, как слепить из них самолет.

ВВС США оплатили строительство 250 истребителей F-35. Изначально планировалось заказать более 1700 самолетов, но, скорее всего, производство свернут задолго до этой цифры.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
A-10 Warthog
F-16
F-35
Проекты
2020-й год
Авианосец
Истребитель 5 поколения
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5 комментариев
№1
02.03.2021 13:04
Как было сказано в известном фильме: "Новогодняя ночь кончилась, и все встает на свои места…"(с)
Наступает прозрение и у "воинов света" из града на холме.

Полная версия статьи из "Форбс":
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2021/02/25/after-20-years-the-f-35-stealth-fighter-is-still-stuck-in-testing/?sh=64cae9fb9b2c
0
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№2
02.03.2021 13:19
Американцы-то ладно, не впервой. Но вот с экспортными контрактами что делать?
0
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№3
02.03.2021 13:27
Цитата, Hazzard сообщ. №2
Но вот с экспортными контрактами что делать?
Думаю дорабатывать будут. Много денег потрачено. Мыло, не мыло, деньги платила - кушать надо.
0
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№4
02.03.2021 13:55
Цитата, Hazzard сообщ. №2
Но вот с экспортными контрактами что делать?
Что делать? - продолжать исполнять, а за эти деньги косяки по-максимуму исправлять.
0
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№5
02.03.2021 14:34
Цитата, gerrfrost сообщ. №4
Что делать? - продолжать исполнять, а за эти деньги косяки по-максимуму исправлять.

Сомнительно мне, что денег с продаж хватит.
+1
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