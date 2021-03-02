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WarSpot

Экипаж самого старого корабля американских ВМС получит $2,3 млрд

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В составе ВМС США числится разведывательный корабль USS Pueblo, введённый в эксплуатацию ещё в 1945 году. Этот корабль был бы давно пущен на слом, если бы не тот факт, что он уже более полувека находится в северокорейском плену. Теперь ныне живущие моряки с USS Pueblo и члены их семей имеют право на выплату компенсации в размере $2,3 млрд.

На сайте Военно-морского института ВМС США сообщили, что эта сумма является крупнейшей государственной компенсацией, когда-либо присуждённой по делу о терроризме. По словам Марка Бравина, представляющего пострадавших в суде, в 2016 году Конгресс принял Закон о правосудии против спонсоров терроризма, разрешив рассмотрение иска в федеральных судах. В 2017 году администрация президента США включила Северную Корею в список государственных спонсоров терроризма, открыв возможность членам экипажа USS Pueblo и их семьям продолжить судебное разбирательство.

Корабль USS Pueblo в Музее победоносной войны в Пхеньяне

Источник изображения: usni.org

«В данном случае Северная Корея предпочла не оспаривать иск, в котором истцы требовали возмещения ущерба в связи с захватом заложников, пытками и нанесёнными им телесными повреждениями. Уведомление об иске было вручено правительству в Пхеньяне. Мы точно следовали закону в деле, которое началось в 2018 году», — рассказал Марк Бравин.

Теперь дело завершено, и пострадавшие, а также члены их семей могут претендовать на компенсации. Федеральный окружной суд присудил истцам $1,15 млрд в качестве компенсации за ущерб и $1,15 млрд в качестве дополнительных штрафных убытков. Деньги будут выплачены из специально созданного Конгрессом США фонда жертв терроризма, финансируемого государством.

Детальнее о захвате USS Pueblo можно узнать из материала «Цифры Warspot: 11 месяцев».

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Страны
КНДР
США
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