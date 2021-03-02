Военный инновационный технополис "ЭРА" отмечает трехлетие со дня своего создания

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и директор военного инновационного технополис "Эра" Федор Дедус во время презентации технополиса "Эра" в Кремле.

ЦАМТО, 1 марта. Три года назад по решению президента Российской Федерации Владимира Путина, а также в соответствии с приказом министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу был создан Военный инновационный технополис "ЭРА".

Ученые от ведущих научных школ, предприятий ОПК, НИИ, вузов, представители органов военного управления и операторы научных рот 1 марта 2018 года приступили к работе.

Технополис гармонично вписался в структуру Вооруженных Сил Российской Федерации. Аналогов отечественному военному иннограду в мире на данный момент не существует.

В технополисе "ЭРА" реализован замысел уникального сочетания научно-исследовательского и научно-производственного направлений для проведения совместных исследований в интересах оборонного ведомства, в которых принимают участие не только специалисты Минобороны России, а также ученые из гражданских научных и научно-производственных организаций.

В исследованиях и разработках под руководством опытных наставников принимают участие операторы научных рот – военнослужащие, проходящие службу по призыву, которые получили высшее образование в ведущих технических вузах страны.

Операторами научных рот только в 2020 году было подготовлено более 1000 статей, получено шесть патентов на изобретения, 53 свидетельства о государственной регистрации на программный продукт и 92 удостоверения на рацпредложения. Специалисты технополиса приняли участие в 23 научно-исследовательских работах в интересах Вооруженных Сил, четырех научно-исследовательских работах в рамках государственного оборонного заказа и осуществили 12 инициативных разработок.

Сочетание инфраструктурных, технологических и научных решений не имеет аналогов в мировой практике и является прочным фундаментом для реализации поставленных научных задач в целях создания перспективных технологий военного и двойного назначения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.