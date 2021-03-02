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ЦАМТО

Началась резка стали для головного эсминца проекта KDX-3 второй партии для ВМС Республики Корея

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DDG-992 Yulgok Yu I
Южнокорейский эсминец DDG-992 Yulgok Yu I проекта KDX-III.
Источник изображения: militaryphotos.net

ЦАМТО, 1 марта. На предприятии Hyundai Heavy Industries (HHI) в Ульсане состоялась церемония, посвященная началу резки стали для головного эскадренного миноносца УРО класса "Седжонг Деуонг" (KDX-3) второй серии, оснащенного системой "Иджис".

Как сообщает Yonhap, корабль является первым из трех эсминцев следующего поколения, которые позволят ВМС Республики Корея выполнять перехват баллистических ракет.

По заявлению представителя Hyundai Heavy Industries, компания приступила к постройке корабля после успешного завершения этапа проектирования. Предполагается, что закладка киля корабля состоится в октябре 2021 года, спуск на воду – во второй половине следующего года, а поставка эсминца ВМС Республики Корея запланирована на ноябрь 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, первая партия из трех эсминцев KDX-3, оснащенных системой "Иджис" версии Baseline 7.1, была принята на вооружение ВМС Республики Корея в период с 2008 по 2012 год. Hyundai Heavy Industries (HHI) построила первый и третий корабли, а Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) – второй.

Проектирование кораблей KDX-3 Серия-2 компанией Hyundai Heavy Industries (HHI) началось после заключения контракта в мае 2016 года. 30 апреля 2019 года DAPA объявило, что возглавляемый министром обороны комитет по рассмотрению оборонных проектов одобрил планы строительства для ВМС страны второй партии из трех эсминцев УРО класса "Седжонг Дэуонг" (Sejong Daewang) KDX-3 (Korean Destroyer eXperimental-3) и подводных лодок следующего поколения. Общая стоимость постройки эсминцев оценивается в 3,9 трлн. вон (3,3 млрд. долл.).

В октябре 2019 года Агентство программ оборонных закупок Министерства национальной обороны Республики Корея (DAPA) заключило с компанией Hyundai Heavy Industries контракт на разработку рабочего проекта и постройку головного эскадренного миноносца УРО класса "Седжонг Деуонг" (KDX-3) второй серии для ВМС страны. Стоимость контракта составляет 667,6 млрд. вон (565 млн. долл.). Планируется, что поставка корабля, который получит наименование "Квангэтхо-III" (Gwanggaeto-III), будет выполнена к ноябрю 2024 года.

Предполагается, что длина корабля составит 170 м, ширина – 21 м, водоизмещение – 8100 т. Эсминец, оснащенный системой управления оружием "Иджис", сможет развивать максимальную скорость 30 узлов. По информации компании, по сравнению с имеющимися эсминцами, новые корабли получат улучшенные боевые системы, способные обнаруживать и сопровождать цели на большей дальности и с более высокой точностью, будут обладать улучшенными мореходными и противолодочными характеристиками. В состав вооружения корабля войдут ЗУР SM-2 "Стандарт" Блок-3B.

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Страны
Южная Корея
Продукция
SM-2
Иджис
Компании
DAPA
DSME
HHI
Hyundai
Проекты
KDX-III
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