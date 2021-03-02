Эксперт о беспилотном комплексе "Молния": перехватить очень сложно

Для российских ВКС разрабатывается многоцелевой беспилотный комплекс "Молния", в состав которого войдут летающие роем реактивные дроны. В эфире радио Sputnik военный обозреватель Александр Жилин оценил возможности комплекса.
Компания "Кронштадт" в интересах Воздушно-космических сил России разрабатывает многоцелевой беспилотный комплекс "Молния", его аппараты будут запускаться стаей с самолета-носителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Комплекс может применяться, например, для прорыва вражеской ПВО или ведения групповой радиоэлектронной борьбы совместно с пилотируемыми самолетами. Кроме того, аппараты предполагается применять в качестве высокоточных управляемых боеприпасов или разведчиков-целеуказателей.
Основу комплекса составят малые БПЛА, выполненные в форм-факторе крылатой ракеты - с удлиненным фюзеляжем, реактивным двигателем и складывающимся крылом. Технологии "стелс" снизят их радиолокационную и тепловую заметность.
Комплекс "Молния" можно будет применять с различных носителей – боевых и военно-транспортных самолетов ВКС. В частности, Су-57 сможет нести до восьми таких аппаратов во внутрифюзеляжных отсеках. Их носителем может быть и беспилотник "Охотник".
По словам источника, пока определены предварительные тактико-технические характеристики аппаратов, "однако они могут быть скорректированы".
"Пока планируется, что один аппарат системы будет иметь длину 1,5 метра и крыло размахом до 1,2 метра. Скорость аппарата, оборудованного турбореактивным двигателем, заявлена на уровне 600-700 километров в час, предполагаемая масса боевой части или полезной нагрузки – около пяти-семи килограммов. Дальность применения беспилотника составит несколько сотен километров", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, опытно-конструкторские работы по проекту должны начаться в ближайшее время.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин отметил необходимость создания такого вооружения в современных условиях.
По его мнению, предварительные тактико-технические характеристики аппаратов позволяют говорить о широкой возможности их применения.