Эксперт о беспилотном комплексе "Молния": перехватить очень сложно

Для российских ВКС разрабатывается многоцелевой беспилотный комплекс "Молния", в состав которого войдут летающие роем реактивные дроны. В эфире радио Sputnik военный обозреватель Александр Жилин оценил возможности комплекса.

Компания "Кронштадт" в интересах Воздушно-космических сил России разрабатывает многоцелевой беспилотный комплекс "Молния", его аппараты будут запускаться стаей с самолета-носителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Комплекс может применяться, например, для прорыва вражеской ПВО или ведения групповой радиоэлектронной борьбы совместно с пилотируемыми самолетами. Кроме того, аппараты предполагается применять в качестве высокоточных управляемых боеприпасов или разведчиков-целеуказателей.

Основу комплекса составят малые БПЛА, выполненные в форм-факторе крылатой ракеты -​ с удлиненным фюзеляжем,​ реактивным двигателем и складывающимся крылом. Технологии "стелс" снизят их радиолокационную и тепловую заметность.

Комплекс "Молния" можно будет применять с различных носителей – боевых и военно-транспортных самолетов ВКС. В частности, Су-57 сможет нести до восьми таких аппаратов во внутрифюзеляжных отсеках. Их носителем может быть и беспилотник "Охотник".

По словам источника, пока определены предварительные тактико-технические характеристики аппаратов, "однако они могут быть скорректированы".

"Пока планируется, что один аппарат системы будет​ иметь длину 1,5 метра и крыло размахом до 1,2 метра. Скорость аппарата, оборудованного турбореактивным двигателем, заявлена на уровне 600-700 километров в час, предполагаемая масса боевой части или полезной нагрузки – около пяти-семи килограммов. Дальность применения беспилотника составит несколько сотен километров", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, опытно-конструкторские работы по проекту должны начаться в ближайшее время.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин отметил необходимость создания такого вооружения в современных условиях.

"Это проект создания высокоэффективного, высокоточного оружия в связи с тем, что расширяются задачи по борьбе с терроризмом. Да и другие боевые задачи время нам подбрасывает. Поэтому этот проект многофункциональный и многоцелевой. А смысл вот в чем. Вылетает самолет, запускается эта система, беспилотники роем летят к своим целям – это значительно усложняет работу противовоздушной обороны противника, поскольку перехватить все цели, которые летят на малой высоте, очень и очень сложно", – сказал Александр Жилин.

По его мнению, предварительные тактико-технические характеристики аппаратов позволяют говорить о широкой возможности их применения.

"Беспилотники могут представлять из себя ракеты – доставят до цели взрывчатку и уничтожат объекты. Они могут проводить воздушную разведку – передавать данные и корректировать действия самолетов ВКС. Они могут наносить точечные удары, когда речь идет о, скажем так, деликатных задачах. И многое другое могут. Думаю, этот комплекс будет реализован. Мы действуем в ответ на те угрозы, которые возникают против нас", – сказал военный эксперт.