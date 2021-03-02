В «Роскосмосе» утвердили график создания ракеты «Союз-5»

Совет главных конструкторов утвердил график создания космического ракетного комплекса «Союз-5». Об этом 1 марта сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«В ходе работы Совета главных конструкторов было подписано решение, определяющее дальнейшую работу по реализации проекта: утвержден генеральный график создания космического ракетного комплекса «Союз-5» и определены поручения предприятиям госкорпорации «Роскосмос», — сообщается на сайте «Роскосмоса».

Ранее, в феврале, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил, что начало реконструкции стартового стола под ракету-носитель «Союз-5» на Байконуре начнется летом.

6 февраля главный конструктор НПО «Энергомаш» Петр Левочкин рассказал, что в России впервые спроектировали ракетный двигатель полностью в цифровом виде без использования чертежей. Он отметил, что двигатель РД-171МВ для ракеты «Союз-5» создан полностью в цифровой документации.

В декабре 2020 года сообщалось, что НПО «Энергомаш» (предприятие «Роскосмоса») провело первое огневое испытание самого мощного в мире жидкостного двигателя РД-171МВ для первой ступени ракеты-носителя «Союз-5», именуемого еще и как «царь-двигатель».

Ракету-носитель среднего класса «Союз-5» начали изготавливать в конце мая 2019 года. Производством занимается самарский ракетно-космический центр «Прогресс».

«Союз-5» («Иртыш») — двухступенчатая ракета. Она сможет выводить на орбиту грузы весом до 17 т. При создании двигателя для «Иртыша» — РД-171МВ — впервые в отрасли используется цифровое проектирование и производство.