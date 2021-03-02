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Иран продемонстрировал «творческий подход» к своим ВВС

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны Ирана поставило десятки самолётов, вертолётов и реактивных двигателей Военно-воздушным силам Исламской Республики в соответствии с планами по увеличению боевой мощи сил страны, передаёт новостное агентство Mehr.

ВВС ИРИ получили девять боевых самолётов, 10 вертолётов и десятки реактивных двигателей во время церемонии, на которой присутствовали министр обороны бригадный генерал Амир Хатами, командующий ВВС бригадный генерал Азиз Насирзаде и другие высокопоставленные офицеры.

Как можно понять, речь идёт не о поставке новых единиц военной техники, а о её модернизации и капитальном ремонте, говорит Eadaily.

Выступая на церемонии, генерал Насирзаде охарактеризовал ВВС ИРИ как «динамичный, инновационный и самодостаточный сектор, который полностью надёжен и готов выполнять любые оперативные задачи».

«Поставка нескольких самолётов и вертолётов в войска свидетельствует о творческом подходе наших специалистов, с помощью которых мы оптимизировали и модернизировали нашу технику», — отметил командующий ВВС.

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Иран
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