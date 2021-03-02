Белорусы похвастались созданием своей школы ракетостроения

Создание собственной ракеты является одним из главных направлений деятельности Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии. Об этом заявил его председатель Дмитрий Пантус.

«Это самое главное направление, которым на сегодняшний день занимается Госкомвоенпром, и в ближайшее время на территории иностранного государства состоится очередной этап испытаний. Наземные испытания прошли успешно, мы верим , что все у нас получится, — сказал он эфире телеканала ОНТ.

По его словам, за последние годы, фактически с нуля, была создана школа ракетостроения.

«Далеко не каждая страна сможет похвастаться тем, что у них есть самостоятельное конструкторское бюро, которое занимается разработкой настолько серьезных проектов», — отметил глава Госкомвоенпрома.

Eadaily напоминает, что о необходимости создания собственной ракеты неоднократно заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко. В 2016 году белорусская армия приняла на вооружение реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Полонез», созданную совместно с Китаем. Управляемые ракеты калибра 301 мм производства Китая. По информации Минобороны Белоруссии, на 2021 год запланированы стрельбовые испытания белорусской ракеты для РСЗО с дальностью стрельбы 300 км.