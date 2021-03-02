Войти
ЦАМТО

ВМС ОАЭ получили новый корабль обеспечения

525
0
0
L72 Al Saadiyat
Корабль обеспечения (L72) "Аль-Саадият" (Al Saadiyat).
Источник изображения: assets.shephardmedia.com

ЦАМТО, 1 марта. В рамках NAVDEX-2021 в присутствии Его Высочества шейха Нахайяна бен Заид Аль Нахайяна 22 февраля состоялась церемония принятия на вооружение ВМС ОАЭ корабля обеспечения (L72) "Аль-Саадият" (Al Saadiyat).

Его Высочество шейх Нахайян бен Заид Аль Нахайян является председателем Попечительского совета Благотворительного и гуманитарного фонда Заида бен Султана Аль Нахайяна.

Как сообщают эмиратские СМИ, шейх отметил, что в настоящее время Военно-морские силы ОАЭ проходят ускоренную модернизацию при поддержке национальной оборонной промышленности.

Постройка "Аль-Саадият", который фактически является большим десантным кораблем, завершилась в начале 2021 года на предприятии эмиратской компании Al Fattan Ship Industry.

Согласно информации, предоставленной ВМС ОАЭ во время NAVDEX-2021, длина судна составляет около 71 м, ширина – 14 м, осадка – 2,7 м, водоизмещение – около 3100 т. В состав главной энергетической установки входят два дизельных двигателя MTU 12V4000M3, обеспечивающие максимальную скорость хода 10 узлов.

"Аль-Саадият" оборудован носовой аппарелью для погрузки и выгрузки войск и грузов, а также вертолетной площадкой в кормовой части надстройки. Вооружение состоит из двух 12-трубных РСЗО, а также двух дистанционно управляемых модулей. Судно оснащено системой спутниковой связи SATCOM. Предполагается, что корабль будет использоваться для различных задач, включая снабжение, транспортировку войск и грузов, а также медицинскую эвакуацию.

В 2012 году на предприятии Al Fattan Shipbuilding and Maintenance Est по проекту LSV75 был построен корабль обеспечения (L71) "Аль Шариах" (Al Shareeah), который поступил на вооружение ВМС ОАЭ в конце 2012 года. Его длина составляет 78,7 м, ширина – 15 м. Хотя "Аль-Саадият" относят к тому же классу, "Аль Шариах" отличается от него размерами, компоновкой надстройки, включая вертолетную площадку, расположенную на одну палубу выше. Также различаются конструкция палубных кранов и носовой аппарели.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Проекты
Медицина
Похожие новости
19.11.2020
Мир и война беженцев
12.08.2020
Двуликий Вучич
16.12.2019
Ответвления "Ростка"
20.11.2019
Ростех получил сертификат на серийное производство Ми-38
08.04.2019
"Россия много тратит": Трамп призвал к разоружению
08.06.2007
На выставке вооружений "ВТТВ-Омск-2007" прошел показ боевых возможностей бронетехники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.03 17:54
  • 2
СМИ: Китай готовит сверхтяжелую ракету для пилотируемой миссии на Луну в 2030 году
  • 02.03 17:43
  • 77
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 02.03 16:47
  • 4
Путин рассказал о возможностях ВС России решать задачи любой сложности
  • 02.03 16:37
  • 1
Машины для американской пехоты пошли на испытания
  • 02.03 16:25
  • 1
Давление воздуха в одном из отсеков МКС за выходные упало в полтора раза
  • 02.03 16:15
  • 1
Российские инженеры создали орнитоптер – летательный аппарат, похожий на стрекозу
  • 02.03 16:11
  • 2
В Академии Генерального штаба ВС РФ прошла научная конференция
  • 02.03 16:08
  • 2
Военный инновационный технополис "ЭРА" отмечает трехлетие со дня своего создания
  • 02.03 16:08
  • 3
Красное над черным: Минобороны изменило символ морской пехоты
  • 02.03 15:46
  • 1
В «Роскосмосе» озвучили новую цену запуска ракеты «Союз-5»
  • 02.03 14:34
  • 5
Forbes: ВВС США признали провал проекта F-35
  • 02.03 13:57
  • 2179
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.03 13:52
  • 3
Россия оснащает новой бронетехникой военные части, нацеленные на Украину: планы срочно увеличены вдвое (Defense Express, Украина)
  • 02.03 12:55
  • 97
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 02.03 12:33
  • 8
«Искандеры» смели штаб сирийских террористов