ВМС ОАЭ получили новый корабль обеспечения

ЦАМТО, 1 марта. В рамках NAVDEX-2021 в присутствии Его Высочества шейха Нахайяна бен Заид Аль Нахайяна 22 февраля состоялась церемония принятия на вооружение ВМС ОАЭ корабля обеспечения (L72) "Аль-Саадият" (Al Saadiyat).

Его Высочество шейх Нахайян бен Заид Аль Нахайян является председателем Попечительского совета Благотворительного и гуманитарного фонда Заида бен Султана Аль Нахайяна.

Как сообщают эмиратские СМИ, шейх отметил, что в настоящее время Военно-морские силы ОАЭ проходят ускоренную модернизацию при поддержке национальной оборонной промышленности.

Постройка "Аль-Саадият", который фактически является большим десантным кораблем, завершилась в начале 2021 года на предприятии эмиратской компании Al Fattan Ship Industry.

Согласно информации, предоставленной ВМС ОАЭ во время NAVDEX-2021, длина судна составляет около 71 м, ширина – 14 м, осадка – 2,7 м, водоизмещение – около 3100 т. В состав главной энергетической установки входят два дизельных двигателя MTU 12V4000M3, обеспечивающие максимальную скорость хода 10 узлов.

"Аль-Саадият" оборудован носовой аппарелью для погрузки и выгрузки войск и грузов, а также вертолетной площадкой в кормовой части надстройки. Вооружение состоит из двух 12-трубных РСЗО, а также двух дистанционно управляемых модулей. Судно оснащено системой спутниковой связи SATCOM. Предполагается, что корабль будет использоваться для различных задач, включая снабжение, транспортировку войск и грузов, а также медицинскую эвакуацию.

В 2012 году на предприятии Al Fattan Shipbuilding and Maintenance Est по проекту LSV75 был построен корабль обеспечения (L71) "Аль Шариах" (Al Shareeah), который поступил на вооружение ВМС ОАЭ в конце 2012 года. Его длина составляет 78,7 м, ширина – 15 м. Хотя "Аль-Саадият" относят к тому же классу, "Аль Шариах" отличается от него размерами, компоновкой надстройки, включая вертолетную площадку, расположенную на одну палубу выше. Также различаются конструкция палубных кранов и носовой аппарели.