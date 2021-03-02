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ТАСС

Космонавты зафиксировали снижение давления в отсеке МКС с трещиной

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МКС
МКС.
Источник изображения: © NASA

Давление в отсеках 730 мм рт. ст. и 465 мм рт. ст., сообщил космонавт Сергей Рыжиков

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Давление в промежуточной камере (ПрК) модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС), где находится трещина, снизилось за выходные. Об этом в понедельник сообщил космонавт Сергей Рыжиков во время переговоров с Центром управления полетами (ЦУП).

"Давление в отсеках 730 [мм рт. ст.] и 465 [мм рт. ст.] по ПрК на текущее время", - доложил Рыжиков во время переговоров, трансляция которых ведется на сайте NASA.

В пятницу вечером российские космонавты закрыли люк в промежуточную камеру. Тогда давление там составляло 730 мм рт. ст. В выходные члены экипажа отслеживали давление в камере каждые четыре часа.

На прошлой неделе в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что космонавты временно изолировали несколько возможных мест утечки воздуха. После этого российские члены экипажа открывали их, исследовали с помощью микроскопа и других приборов и вновь временно герметизировали. На этой неделе планируется загерметизировать первую трещину.

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