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ТАСС

Космонавты будут герметизировать трещину на МКС пять дней

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МКС
МКС.
Источник изображения: © NASA

С Земли уточнили, что трещину заполнят герметиком, затем проложат поролон, сверху наклеят ленту

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Работы по герметизации трещины в промежуточной камере (ПрК) модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) начнутся в понедельник и займут пять дней. Об этом сообщил специалист Центра управления полетами (ЦУП) во время переговоров с космонавтами.

"Работа у нас запланирована в ПрК [на] пять дней, начиная с сегодняшнего", - сказал специалист ЦУП во время переговоров, трансляция которых ведется на сайте NASA.

С Земли уточнили, что в понедельник трещина будет заполнена герметиком, затем будет проложен поролон, сверху будет наклеена лента.

"Работа [должна вестись] с использованием средств индивидуальной защиты", - подчеркнул специалист ЦУП, уточнив, что нужно будет использовать спиртовые салфетки и респираторы. При этом работы в ПрК космонавты будут вести не по циклограмме, а по команде с Земли.

Как следует из переговоров, затем в одном из концов трещины будет просверлено отверстие, его заполнят холодной сваркой и сверху заклеят фторопластовой пленкой. Такая же процедура будет проведена с другими отверстиями. После чего поверхность планируется зашкурить и протереть спиртовыми салфетками и покрыть герметаллом. Всего космонавты наложат три слоя герметалла.

Давление в промежуточной камере модуля "Звезда"

В пятницу вечером российские космонавты закрыли люк в промежуточную камеру. Тогда давление там составляло 730 мм рт. ст. В выходные члены экипажа отслеживали давление в камере каждые четыре часа. В понедельник утром космонавты сообщили, что оно составляет 465 мм рт. ст.

На прошлой неделе в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что космонавты временно изолировали несколько возможных мест утечки воздуха. После этого российские члены экипажа открывали их, исследовали с помощью микроскопа и других приборов и вновь временно герметизировали. На этой неделе планируется загерметизировать первую трещину.

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