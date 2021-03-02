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Российская газета

Американские бомбардировщики B-1B начали полеты с авиабазы в Норвегии

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Источник изображения: U.S.Air Force/Wikimedia.org

Четыре бомбардировщика B-1B Lancer прибыли в Норвегию. Они уже совершили первые полеты с норвежской авиабазы Орланд с истребителями F-35 королевских ВВС в районе Норвежского моря.

Как пишет изданиеThe National Interest, в Норвегию прибыли также около двухсот человек личного состава. Все они служат на авиабазе Дайс в штате Техас. Главная задача американских военных - поддержать союзников по НАТО. Как отмечается в статье, впервые стратегические бомбардировщики ВВС США развернули в Норвегии для полетов в Арктике. Американцы надеются наработать здесь необходимый опыт при взаимодействии с летчиками из Норвегии.

Что касается самих бомбардировщиков B-1B Lancer, The National Interest пишет, что в США уже работают над заменой этих самолетов на B-21 Raider. За последние два десятилетия интенсивной эксплуатации B-1 оказались сильно изношены, приведение их в нормальное боевое состояние обойдется слишком дорого. Поэтому в США уже объявили, что 17 самолетов B-1B из 62-х будут списаны.


Светлана Цыганкова

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Страны
Норвегия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
F-35
В-1В Lancer
Проекты
NATO
Арктика
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