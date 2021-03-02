В перспективе стратегический ракетный комплекс нового поколения «Кедр»

Предприятия оборонно-промышленного комплекса России приступили к проектированию стратегического ракетного комплекса нового поколения «Кедр».

Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Отвечая на вопрос, что такое научно-исследовательская работа (НИР) «Кедр», он сказал: «Это — работы в рамках модернизации стратегического вооружения. Одно из направлений по созданию (ракетного комплекса) нового поколения».

По словам источника, пока эта работа ведется в научно-исследовательском плане.

«Если она превратится через некоторое время в опытно-конструкторскую работу, тогда можно будет говорить предметно. Пока это глубокая НИР», — подчеркнул он.

В настоящее время в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения находятся межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс». Атомные стратегические подводные лодки проектов 955 и 955А «Борей» вооружены ракетами «Булава».