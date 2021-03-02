Войти
Военно-промышленный курьер

В перспективе стратегический ракетный комплекс нового поколения «Кедр»

557
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Предприятия оборонно-промышленного комплекса России приступили к проектированию стратегического ракетного комплекса нового поколения «Кедр».

Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Отвечая на вопрос, что такое научно-исследовательская работа (НИР) «Кедр», он сказал: «Это — работы в рамках модернизации стратегического вооружения. Одно из направлений по созданию (ракетного комплекса) нового поколения».

По словам источника, пока эта работа ведется в научно-исследовательском плане.

«Если она превратится через некоторое время в опытно-конструкторскую работу, тогда можно будет говорить предметно. Пока это глубокая НИР», — подчеркнул он.

В настоящее время в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения находятся межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс». Атомные стратегические подводные лодки проектов 955 и 955А «Борей» вооружены ракетами «Булава».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
РС-12М
РС-12М2
РС-24 Ярс
Проекты
955 Борей
Похожие новости
13.02.2020
Почему США возлюбили СНВ-3
18.03.2019
Повторяющийся "Ярс": какие ракеты строит Россия
30.10.2017
Ударная мощь триады: зачем Россия проверила ядерный щит
12.08.2011
Россия планомерно модернизирует собственные силы ядерного сдерживания
20.06.2011
Перспективная МБР – жидкостная или твердотопливная
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.03 17:54
  • 2
СМИ: Китай готовит сверхтяжелую ракету для пилотируемой миссии на Луну в 2030 году
  • 02.03 17:43
  • 77
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 02.03 16:47
  • 4
Путин рассказал о возможностях ВС России решать задачи любой сложности
  • 02.03 16:37
  • 1
Машины для американской пехоты пошли на испытания
  • 02.03 16:25
  • 1
Давление воздуха в одном из отсеков МКС за выходные упало в полтора раза
  • 02.03 16:15
  • 1
Российские инженеры создали орнитоптер – летательный аппарат, похожий на стрекозу
  • 02.03 16:11
  • 2
В Академии Генерального штаба ВС РФ прошла научная конференция
  • 02.03 16:08
  • 2
Военный инновационный технополис "ЭРА" отмечает трехлетие со дня своего создания
  • 02.03 16:08
  • 3
Красное над черным: Минобороны изменило символ морской пехоты
  • 02.03 15:46
  • 1
В «Роскосмосе» озвучили новую цену запуска ракеты «Союз-5»
  • 02.03 14:34
  • 5
Forbes: ВВС США признали провал проекта F-35
  • 02.03 13:57
  • 2179
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.03 13:52
  • 3
Россия оснащает новой бронетехникой военные части, нацеленные на Украину: планы срочно увеличены вдвое (Defense Express, Украина)
  • 02.03 12:55
  • 97
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 02.03 12:33
  • 8
«Искандеры» смели штаб сирийских террористов