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«Молния» будет выпукать рой боевых бепилотников

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Источник изображения: vpk-news.ru

Многоцелевой беспилотный комплекс «Молния», реактивные аппараты которого будут запускаться роем с самолета-носителя, разрабатывается в интересах Воздушно-космических сил России.

Об этом сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Компания «Кронштадт» порядке подготовила эскизный проект многоцелевого беспилотного комплекса группового применения «Молния». Беспилотники этой системы будут запускаться стаей с самолета-носителя, например, для прорыва вражеской ПВО или ведения групповой радиоэлектронной борьбы совместно с пилотируемыми самолетами. Также предполагается применение аппаратов комплекса как отдельных высокоточных управляемых боеприпасов или разведчиков-целеуказателей», — рассказал собеседник агентства.

Опытно-конструкторские работы (ОКР) по проекту должны начаться в ближайшее время, отметил источник.

Основу комплекса будут составлять малые беспилотные летательные аппараты, выполненные в форм-факторе крылатой ракеты - с удлиненным фюзеляжем, реактивным двигателем и складывающимся крылом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Проекты
БПЛА
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