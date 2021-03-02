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WarSpot

Машины для американской пехоты пошли на испытания

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Источник изображения: warspot.ru

Американская пехота в шаге от оснащения новыми машинами. Вчера, 28 февраля, портал newsobserver.com сообщил о том, что на полигоне Юма в штате Аризона началось тестирование машин Infantry Squad Vehicle.

Испытания продлятся до апреля. За это время девять опытных образцов пройдут серию испытаний. Среди них тестирование выносливости (одной из машин предстоит преодолеть 8000 км), проверка устойчивости при движении на склонах, а также тестирование надёжности системы охлаждения.

Infantry Squad Vehicle на испытаниях

Источник изображения: newsobserver.com

Армия США объявила тендер Infantry Squad Vehicles (ISV) на поставку сверхлёгких машин в 2018 году. В марте прошлого года был проведён его финальный этап, победителем которого стало предложение от GM Defense LLC (дочерней компании General Motors). Первый контракт стоимостью $214,3 млн включает 649 единиц, тогда как в целом потребности армии оцениваются в 2065 машин.

Промо-ролик машины Infantry Squad Vehicle

ISV построен на базе пикапа Chevrolet Colorado ZR2. Армейский внедорожник будет выпускаться в версии с 2,8-литровым турбодизельным двигателем Duramax мощностью 186 л.с. и шестискоростной автоматической коробкой передач. Автомобиль вмещает 9 человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
GM
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1 комментарий
№1
02.03.2021 16:37
На крышу и двери денег не хватило.
0
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