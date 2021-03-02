Fincantieri построит две подводные лодки класса U212 NFS для ВМС Италии

ЦАМТО, 1 марта. Итальянская компания Fincantieri 26 февраля объявила о подписании с европейской Организацией по сотрудничеству в области вооружений OCCAR контракта на постройку двух подводных лодок нового поколения для ВМС Италии.

Контракт, в рамках исполнения которого Fincantieri будет выступать в качестве генерального подрядчика, включает опцион на постройку двух дополнительных подлодок класса U212 NFS (Near Future Submarine). Общая стоимость контракта на постройку первых два кораблей, включая соответствующую 10-летнюю логистическую поддержку, составляет 1,35 млрд. евро. Соглашение также включает поставку новых тренажеров.

Проект является развитием программы U212A, реализуемой совместно с немецкой ThyssenKrupp Marine Systems, в результате которой ВМС Италии с 2006 по 2017 гг. были поставлены 4 подводных лодки класса "Сальваторе Тодаро". Еще 6 подлодок получили ВМС Германии.

Поставка первых двух подводных лодок по новому контракту запланирована на 2027 и 2029 гг. Первая НАПЛ будет доставлена через 81 месяц после заключения контракта. Новые U212 NFS заменят четыре подводные лодки класса "Импрувд Сауро", срок эксплуатации которых истекает. Проект также направлен на поддержку и дальнейшее развитие приобретенных Fincantieri ноу-хау и сохранение технологического лидерства, достигнутого компанией.

Как сообщал ЦАМТО, в настоящее время в боевом составе ВМС Италии состоит 8 подводных лодок: четыре класса "Импрувд Сауро" и четыре "Тип-U212A".

Неатомная подводная лодка "Тип-212" (U212), известная в Италии как класс "Сальваторе Тодаро", разработана немецкой компанией Howaldtswerke-Deutsche Werft AG (HDW) для военно-морских сил Германии и Италии.

НАПЛ U212 NFS является дальнейшим развитием субмарин класса "Сальваторе Тодаро". Подводные лодки будут оснащены системой управления и контроля нового поколения, обновленной воздухонезависимой силовой установкой с литий-ионными топливными элементами итальянского производства, что сделает их одними из самых малозаметных подводных лодок в мире.

Предполагается, что НАПЛ улучшенного проекта будет отличаться удлиненным на 1,2 м корпусом, а также рядом других новых технологий, внедренными во второй партии подлодок ВМС Германии для увеличения запасов топлива. Новая платформа также будет оснащена обновленным комплектом боевых систем, боевым информационным центром новой конфигурации, обновленной ГАС, современными торпедами и ракетами.