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ЦАМТО

В Академии Генерального штаба ВС РФ прошла научная конференция

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Здание Военной Академии Генерального штаба
Здание Военной Академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

ЦАМТО, 1 марта. Научная конференция на тему "Характер операций (боевых действий) в военных конфликтах современности" состоялась в Академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Наряду с учеными, преподавателями и слушателями главного военного вуза в ней приняли участие представители Общевойсковой академии и Военного университета Минобороны России.

В ходе дискуссии участники конференции отметили изменение характера ведения боевых действий и появление новых концепций применения группировок войск как в мирное, так и в военное время.

Эти и другие факторы обусловили разработку и апробацию обсужденных на военно-научной конференции новых форм применения и способов действий войск при выполнении задач стратегического сдерживания, нейтрализации возможных военных угроз безопасности Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Военная академия Генштаба – одно из старейших военно-учебных заведений, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры, ведутся научные исследования в сфере национальной безопасности. За выдающиеся заслуги в подготовке кадров вуз награжден орденами Кутузова, Ленина, Красного Знамени, Суворова I степени, а также двенадцатью регалиями зарубежных стран.

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