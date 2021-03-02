The Wall Street Journal (США): оборонная система времен холодной войны будет модернизирована с целью противостояния России и Китаю

Соединенные Штаты и Канада модернизируют сеть спутников и систему наблюдения в Арктическом регионе, которые, по словам чиновников, уже устарели. По данным издания, Байден попросил Трюдо "увеличить расходы Канады на оборону, в том числе на обновление NORAD".

Торонто - Соединенные Штаты и Канада планируют модернизировать сеть оборонных спутников и радиолокационную станцию в Арктике, чтобы противостоять растущему военному присутствию России и Китая на севере.

Как сообщил чиновник, осведомленный о ходе дискуссий, во время двусторонней встречи во вторник, 23 февраля, президент США Джо Байден попросил премьер-министра Канады Джастина Трюдо увеличить расходы на оборону и, в частности, помочь модернизировать Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

В эпоху холодной войны NORAD было центральным элементом стратегии сдерживания Соединенных Штатов и Канады, направленной против бывшего Советского Союза. Эта система состояла из сети спутников, наземной радиолокационной станции и военно-воздушных баз, расположенных в основном на Аляске и в канадской Арктике. Она должна была предупреждать союзников о нападении с севера.

Однако система, которая когда-то считалась ультрасовременной, с тех пор успела устареть. Новые ракеты, развернутые Россией и Китаем, способны лететь со скоростью в пять раз больше скорости звука и на большие расстояния, чем предыдущие модели. Поэтому арктическая система может их не отследить, как сказал Майкл Доусон (Michael Dawson), бывший канадский политический советник при командовании NORAD.

Кроме того, таяние полярных льдов приводит к тому, что некогда непроходимый Северный Ледовитый океан остается свободным ото льда на протяжении более длительных промежутков времени, что создает новые слабые места в системе обороны Соединенных Штатов и Канады, о чем предупреждают действующие и бывшие чиновники.

"Арктика больше не является крепостной стеной, а наши океаны перестали быть защитными рвами с водой. Теперь они представляют собой пути подхода для современных систем вооружения", - сказал отставной американский генерал Терренс О'Шонесси (Terrence O'Shaugnessy) во время заседания комитета Сената по делам вооруженных сил в марте прошлого года.

Президент Байден упомянул о NORAD в своем публичном выступлении после встречи с Трюдо во вторник - эта встреча стала его первой двусторонней встречей с лидером иностранного государства после его избрания на пост президента США. Байден сообщил, что их страны договорились модернизировать систему NORAD, которую совместно контролируют их правительства.

Байден также выразил надежду на то, что страны-члены НАТО, включая Канаду, будут расходовать не менее 2% своего ВВП на оборону в соответствии с обязательствами, которые они на себя взяли в 2014 году. По последним данным, в настоящее время Канада ежегодно расходует на оборону около 1,5% своего ВВП.

Белый дом и официальный представитель Пентагона не отреагировали на нашу просьбу прокомментировать ситуацию. В пятницу, 26 февраля, в преддверии встречи госсекретаря США Энтони Блинкена (Antony Blinken) и Трюдо Госдепартамент США назвал систему NORAD одним из ключевых приоритетов в двусторонних отношениях между Соединенными Штатами и Канадой.

"Мы приветствуем приверженность Канады системе NORAD теперь, когда мы модернизируем это командование, чтобы справиться с новыми глобальными вызовами", - сообщил Госдепартамент накануне встречи Блинкена с канадскими чиновниками, которая прошла в пятницу в формате видеоконференции.

Тема NORAD также возникла во время телефонного разговора между двумя лидерами 22 января, что свидетельствует о том, что Соединенные Штаты придают большое значение вопросу о модернизации системы наблюдения, которая была разработана еще в 1950-х годах.

Руководство американских вооруженных сил и политические лидеры, такие как сенатор Джим Инхоуф (Jim Inhofe), являющийся членом комитета Сената по делам вооруженных сил, считают эту арктическую систему предупреждения важным инструментом, позволяющим противостоять растущему военному присутствию Китая и России в Арктике. Россия строит порты вдоль Северного морского пути, пролегающего вдоль ее северного побережья. Президент Владимир Путин также начал процесс наращивания военного потенциала в Арктическом регионе, увеличивая число военных аэродромов, систем ПВО и военных баз.

Китай, который рассматривает Арктику как важный маршрут морских перевозок и пытается инвестировать средства в шахты на севере, дающие этой стране доступ к таким полезным ископаемым, как цинк, никель и золото, уже заключил партнерства с несколькими странами, граничащими с Арктикой. Китай уже отправил в этот регион свои ледоколы и назвал себя "околоарктическим государством".

Хотя в 2017 году Канада пообещала увеличить расходы на оборону на 70% в течение десяти лет, правительство Трюдо не выделяло средства непосредственно на модернизацию арктической системы предупреждения - этот проект может обойтись стране в 6 миллиардов долларов. Между тем весь процесс модернизации системы NORAD может стоить около 15 миллиардов долларов, согласно оценкам Джеймса Фергюссона (James Fergusson), заместителя директора Центра исследований в области обороны и безопасности при Манитобском университете.

Эти расходы станут серьезным бременем для Канады, чей ежегодный военный бюджет в 19 миллиардов долларов составляет менее 3% от военного бюджета Соединенных Штатов, который достигает 700 миллиардов долларов.

Канадские чиновники публично заявили о важности модернизации этой системы.

"Теперь у нас есть возможность по-настоящему активизироваться", - сказал министр обороны Канады Харджит Саджан (Harjit Sajjan) в своем интервью в конце января. Саджан также обсудил вопрос о модернизации с министром обороны США Ллойдом Остином (Lloyd Austin) в ходе телефонного разговора в январе.

Саджан сказал, что Канада уже начала работу в этом направлении, упомянув о новых арктических кораблях и патрульных кораблях прибрежной зоны, которые начали прибывать в прошлом году, а также о применении новой спутниковой технологии, призванной улучшить качество наблюдения в Арктике.

С момента своего прихода к власти в Канаде Трюдо концентрировался на той угрозе, которую изменение климата несет для коренного населения Арктического региона. Масштабный план по развитию Арктики, обнародованный правительством Трюдо в 2019 году, предусматривает инвестиции в новую инфраструктуру и повышение качества медицинской помощи для коренного населения.

Среди ключевых инициатив, о которых упомянуло канадское правительство, было усовершенствование северной системы предупреждения (North Warning System), представляющей собой сеть из 50 радиолокационных станций в Арктике и на Аляске. Согласно документам канадского правительства, срок службы этой системы подойдет к концу к 2025 году, и ее необходимо будет заменить.

Чиновники в обеих странах продолжают работать над проектами, направленными на усовершенствование технологий, призванных защищать воздушное пространство континента, как сказал Джон Маккей (John McKay), член канадского парламента и сопредседатель Постоянного объединенного совета по обороне (Permanent Joint Board on Defense) - американо-канадской группы, которая консультирует лидеров стран по вопросам обороны Северной Америки. По словам Маккея, последние несколько лет проблема заключалась в отсутствии политического руководства со стороны Вашингтона.

"Предыдущая администрация не интересовалась темой NORAD в той мере, в какой следовало, поэтому нам было трудно привлечь внимание американцев", - сказал Маккей.

Однако бывший высокопоставленный чиновник США, работавший в сфере национальной безопасности, подчеркнул, что безопасность в Арктике была одним из оборонных приоритетов команды бывшего президента. Он добавил, что в июне 2019 года Министерство обороны опубликовало Обзор арктической стратегии, восстановило свой второй флот для проведения операций на севере Атлантики и в Арктике и неоднократно призывала к увеличению расходов на противоракетную оборону.

Випал Монга (Vipal Monga), Пол Виэйра (Paul Vieira)