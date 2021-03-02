Россия начала создание новой баллистической ракеты "Кедр"

Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса работают над проектом нового ракетного комплекса стратегического назначения "Кедр".

- Это одно из направлений по созданию ракетного комплекса нового поколения для модернизации стратегического вооружения. Пока ведется глубокая научно-исследовательская работа. Когда она превратится в опытно-конструкторскую, можно будет говорить предметно, - рассказал ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Сейчас на вооружении армии России стоят межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования Р-36М2 "Воевода", УР-100Н УТТХ (помимо обычной ядерной боеголовки, она стала носителем гиперзвукового боевого блока "Авангард"), РТ-2ПМ "Тополь", РТ-2ПМ2 "Тополь-М", РС-24 "Ярс", МБР морского базирования Р-29Р, Р-29РМУ2 "Синева", Р-30 "Булава". Подготовлена к летным испытаниям шахтная МБР тяжелого класса РС-28 "Сармат".

Антон Валагин