Действующие в стае реактивные беспилотники разрабатывают в России

Российские конструкторы ведут работу над созданием многоцелевого беспилотного комплекса "Молния". Предполагается, что он будет состоять из реактивных дронов, платформой для которых станет самолет-носитель. Особенность этих беспилотников заключается в возможности действовать роем. Проект разрабатывается в интересах российских ВКС.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК. В частности, стало известно, что над созданием многоцелевого комплекса "Молния" работает в инициативном порядке компания "Кронштадт". Ее специалисты уже представили эскизный проект, а в ближайшее время ожидается начало опытно-конструкторской работы

Предполагается, что запущенные с самолета-носителя дроны можно будет использовать для прорыва вражеской ПВО и ведения радиоэлектронной борьбы.

"Также предполагается применение аппаратов комплекса как отдельных высокоточных управляемых боеприпасов или разведчиков-целеуказателей", - цитирует агентство своего собеседника.

Дроны небольшого размера будут выпускаться в виде крылатой ракеты с удлиненным фюзеляжем, реактивным двигателем и складывающимся крылом. При этом отмечается, что такие аппараты можно использовать на разных носителях и размещать на внешних и внутренних подвесках, а также в грузовых отсеках.

"Су-57, в частности, сможет нести до восьми таких аппаратов во внутрифюзеляжных отсеках. Также их носителем может быть беспилотник "Охотник", - отмечает собеседник агентства.

Кроме того, сообщаются предварительные ТТХ новых беспилотников, которые, впрочем, еще могут быть скорректированы в рамках ОКР. По слова источника, предполагается, что длина дрона, входящего в комплекс "Молния" составит 1,5 метра, а размах крыла - до 1,2 метра. На беспилотнике будет установлен турбореактивный двигатель, благодаря которому аппарат сможет развивать скорость 600 - 700 километров в час. Масса боевой части или полезной нагрузки оценивается в пять-семь килограммов, а дальность действия дрона - в несколько сотен километров.

При этом в конструкции аппаратов будет использована технология "стелс" для снижения заметности, а также специальное покрытие, плоское сопло и воздухозаборник на верхней части фюзеляжа.

Пока официальных комментариев от компании "Кронштадт" не поступало. Между тем российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов сравнивает систему "Молния" с американской программой Gremlins. По его словам концепция роевого применения беспилотников подразумевает использование множества дронов с различной целевой нагрузкой на борту.

Увеличение количества беспилотников позволяет эффективно бороться с системой ПВО противника, поскольку количество воздушных целей может превосходить возможности единовременной борьбы с ними. Это помогает сохранить пилотируемые самолеты или дорогостоящие беспилотники. Также стая недорогих дронов может успешно выполнять другие задачи. Например, подавлять вражескую артиллерию или осуществлять контртеррористические действия.

Михаил Русин