Операцией Clemenceau 21 Франция подчеркивает свои глобальные интересы.

Французское оперативное морское соединение (FRMARFOR) во главе с авианосцем "Шарль де Голль" с 21 февраля 2021 года находится в Мировом океане почти пять месяцев. Операция «Клемансо 21» (Clemenceau 21) является продолжением одноименной миссии 2019 года и преследует аналогичные цели по отстаиванию глобальных претензий Франции.

Авианосец ВМС Франции "Шарль де Голль". Источник: https://dambiev.livejournal.com

Согласно зарубежным источникам, присутствуя в международных морских водах, Париж осуществляет демонстрацию флага и получает значимую оперативную информацию из первых рук. Такая миссия способствует обеспечению безопасности морских путей и защите свободы действий в стратегических районах. Не менее важным считается практическое сотрудничество с международными

Планируется, что в рамках Clemenceau 21 международное авианосное соединение выполнит переход из Средиземного в Красное море, затем в северную часть Индийского океана и Персидский залив. На своем пути соединение дважды примет участие в миссии «Шаммаль» (Chammal), французской части международной операции «Внутренняя решимость», которую США проводят в Ираке и Сирии против террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ).

Этапы операции Clemenceau 21

В составе 473 оперативного соединения вокруг авианосца «Шарль де Голль» с его 20 истребителями "Рафаль" и двумя самолетами РЭБ E-2C "Хокай" сгруппированы корабли ВМС Франции: фрегат ПВО типа FDA «Шевалье Поль» (Chevalier Pau), многоцелевые фрегаты типа FREMM «Прованс» (Provence) и «Овернь» (Auvergne), подводная лодка-охотник, транспорт снабжения "Вар" (Var) и три вертолета (один "Кайман", два "Дофин Педро"). При необходимости соединение поддерживается самолетом БПА типа «Атлантик 2». Кроме того, в состав FRMARFOR входят эсминец ВМС США типа "Арли Бёрк" «USS Porter», бельгийский фрегат «Леопольд I» (Léopold I), итальянский многоцелевой фрегат типа FREMM «Карло Марготтини» (Carlo Margottini) и греческий фрегат тип Elli «Канарис" (Kanaris) .

Как сообщается, на своем маршруте в Восточное Средиземноморье группировка примет участие в учениях НАТО Dynamic Manta. В период с 24 февраля по 5 марта 2021 года корабли, подводная лодка, патрульные самолеты и персонал из девяти стран-членов НАТО отработают приемы противолодочной войны в центральной части Средиземного моря.

По материалам ресурса esut.de