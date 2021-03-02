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ТАСС

Бразилия может начать собственные запуски спутников до конца года

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Алкантара
Бразильский космодром «Алкантара».
Источник изображения: soprosolar.blogspot.ru

Как отметил глава Бразильского космического агентства Карлус Моура, девять компаний, четыре из которых бразильские, проявляют интерес к осуществлению пусков с космодрома Алкантара

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 марта. /ТАСС/. Запуски космических аппаратов на околоземную орбиту с бразильского космодрома Алкантара на северо-востоке страны могут начаться уже в текущем году. Об этом заявил в воскресенье в эфире гостелевидения глава Бразильского космического агентства (AEB) Карлус Моура.

"Алкантара ждет операторов запусков, которые хотят осуществлять их из Бразилии. Принимая во внимание преимущества, которыми обладает космодром, и интерес, который мы наблюдаем, в конце 2021 или с начала 2022 года компании смогут работать на Алкантаре и производить орбитальные запуски ", - сказал чиновник. По его словам, сейчас уже девять компаний, четыре из которых бразильские, проявляют интерес к осуществлению пусков с этой стартовой площадки.

"Это позволит Бразилии осуществить мечту из 80-х годов и получить пропуск в закрытый клуб стран, способных выводить спутники на орбиту", - подчеркнул Моура. По его словам, сейчас стартовая площадка используется для суборбитальных пусков. До настоящего времени запусков собственных спутников с бразильского космодрома не производилось, напомнил чиновник.

Возобновление полноценного функционирования космодрома Алкантара на северо-востоке страны связывают с подписанием в марте 2019 года в ходе визита президента Бразилии Жаира Болсонару в Вашингтон двустороннего соглашения о защите технологий. Необходимость документа аргументировалась тем, что порядка 80% всех космических аппаратов имеют в своей основе американские технологии. Как уточнял ранее в Twitter министр науки, технологии, инноваций и коммуникаций Маркус Понтес, заключение соглашения с Соединенными Штатами "в ближайшем будущем позволит осуществлять запуски космических аппаратов не только США, но и других стран". В конце ноября 2019 года документ прошел необходимую в соответствии с бразильским законодательством процедуру ратификации.

22 августа 2003 года на космодроме за три дня до плановой даты старта взорвалась ракета VLS-1, погиб 21 человек. Причины преждевременного запуска двигателя ракеты, установленной на стартовом столе, окончательно так и не выяснены.

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Бразилия
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