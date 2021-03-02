Российский боевой корабль зашел в Судан, где создают базу ВМФ РФ

Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Фрегат "Адмирал Григорович" первым из российских боевых кораблей вошел в порт Судана, сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ).

"Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" Черноморского флота (ЧФ) совершил визит в Порт-Судан, где по соглашению Российской Федерации и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России", - говорится в сообщении.

"В рамках визита запланировано пополнение материальных запасов фрегата и отдых личного состава после участия в многонациональном военно-морском учении "АМАН-2021" (AMAN-2021) в Аравийском море", - сообщили в ЧФ.

По данным флота, нахождение на территории Судана пункта материально-технического обеспечения ВМФ России отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств.

Как сообщалось, Военно-морской флот России создает пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) на Красном море.

В декабре 2020 года стало известно, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане ПМТО ВМФ России. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В Судане побывала комиссия Минобороны РФ в рамках двустороннего соглашения о создании ПМТО, сообщил "Интерфаксу" 9 февраля заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, который курирует управление имуществом и расквартирование войск.

"Выезжала рекогносцировочная комиссия, которая там работала, уточняла технические возможности и необходимый объем вспомогательных зданий и сооружений", - сказал Иванов, отвечая на вопрос о создании базы ВМФ РФ в Судане.

В межправительственном соглашении отмечается, что максимальная численность российских военнослужащих в составе пункта в Судане не будет превышать 300 человек. Документ предполагает, что в пункте ВМФ РФ в Судане одновременно могут находиться максимально четыре российских корабля, включая корабли с ядерной энергетической установкой. Россия может использовать воздушное пространство Судана.

Согласно документу, Россия на безвозмездной основе окажет содействие в осуществлении противовоздушной обороны военно-морской базы города Порт-Судан ВМС Судана, развитии инфраструктуры этой базы и развитии вооруженных сил Судана.

"Открытие ПМТО в Судане позволит Военно-морскому флоту создать условия безопасной морской деятельности не только для Российской Федерации, но и для других государств, нахождения кораблей в дальней океанской зоне, их участия в осуществляемых мировым сообществом военных, миротворческих и гуманитарных акциях", - сказал заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в декабре в интервью "Российской газете".

"Россия заинтересована в военном присутствии в регионе с целью борьбы с терроризмом, пиратством, контрабандой оружия, наркотиков, работорговлей, а также обеспечения безопасного коммерческого судоходства", - заявил Фомин.

Ранее бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко сказал "Интерфаксу", что пункт ВМФ РФ в Судане может быть создан за три-четыре месяца.

"На мой взгляд, месяца три-четыре будет достаточно для того, чтобы создать инфраструктуру, и наши корабли смогут туда заходить, пополнять запасы и осуществлять какой-то ремонт. Все зависит от исходных данных. Если там есть причалы, то вопрос может быть решен достаточно быстро. Пункт материально-технического обеспечения, в частности, предполагает наличие плавмастерской или береговой судоремонтной мастерской, а также танкера с топливом", - заявил Кравченко.

В настоящее время у России есть военно-морская база за рубежом в сирийском порту Тартус.