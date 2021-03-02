WeChat (Китай): с какой целью Россия проводит испытания «убийцы авианосцев»?

Россия испытывает противокорабельную ракету нового поколения. Ее максимальная скорость в четыре раза превышает скорость звука, а дальность стрельбы может достигать одной тысячи километров. Америке перехватить такую ракету будет нелегко, отмечает пользователь WeChat.

Как сообщается, бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М "Встречный огонь" недавно выполнил стрельбу новейшими крылатыми ракетами Х-32. Еще в 2016 году этот тип ракеты получил широкое распространение ввиду своих мощных характеристик - большая высота действия, высокая скорость полета и большая дальность. Какую цель преследует российская армия, осуществляя испытательный пуск крылатой ракеты Х-32 на фоне сохраняющегося стратегического противостояния США и России?

Х-32 - это российская противокорабельная крылатая ракета нового поколения. Она изготовлена в соответствии с той же конструкторской идеей, что и ракеты предыдущего поколения, но обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками. Максимальная скорость ракеты в четыре раза превышает скорость звука, дальность стрельбы может достигать одной тысячи километров, а высота траектории - 40 километров. В отличие от обычных крылатых ракет, которые обходят системы радиолокационного обнаружения за счет полета на сверхмалых высотах, Х-32 после старта поднимается на высоту стратосферы, что затрудняет процесс определения местоположения ракеты наземными или корабельными радиолокационными станциями противовоздушной обороны. Российские эксперты отметили, что для повышения способности преодоления систем ПВО ракету Х-32 оснастили защитной броней, которая может выдержать определенную степень лобовой атаки.

Кроме того, ракета оборудована инерциальной навигационной системой с передовой радиолокационной головкой самонаведения, которая позволяет осуществлять слежение и захват целей. Благодаря данной системе можно корректировать параметры траектории на большом расстоянии, максимально приближаться к цели и пикировать со скоростью 5400 километров в час, одним ударом прорывая огневой заслон противовоздушной обороны противника.

С целью повышения точности удара Х-32 также оснастили инерциально-спутниковой системой наведения с коррекцией отклонения маршрута. Из-за сверхвысокой скорости полета снижается способность маневрирования ракеты, что также влияет на промежуточную коррекцию траектории. Благодаря спутниковой системе наведения есть возможность осуществлять обмен параметрами наведения на цель между несколькими ракетами, что позволяет эффективно снизить влияние помех, создаваемых спутниковой системой противника. Проведение испытательных пусков крылатых ракет Х-32 с бомбардировщика "Встречный огонь" говорит о том, что российская армия планирует заменить ими ракеты предыдущего поколения и сделать данный тип вооружения основной силой для атаки боевых кораблей противника.

Фактически исследования и разработки Х-32 как усовершенствованной модели Х-22 начались еще в 1980-х годах. Во времена Советского Союза бомбардировщики Ту-22М уже оснащали ракетами Х-22 с целью атаки американских авианосных групп, так как это давало возможность преодоления системы противовоздушной обороны противника и обеспечивало большую дальность полета. По этой причине Военно-морские силы США разработали сверхзвуковой палубный истребитель F-14 "Томкэт" и ракету класса "воздух-воздух" дальнего радиуса действия AIM-54. Сочетание этих двух средств позволяло перехватить "Встречный огонь" за пределами дальности действия ракеты Х-22, что в то время послужило ключевым фактором сдерживания масштабов строительства советских авианосцев. Для того, чтобы снова получить преимущество, Советский Союз запустил программу исследований и разработок Х-32. Однако распад СССР, налаживание российско-американских отношений и экономический спад России привели к приостановке процесса создания противокорабельных ракет данной модели. Вместо этого российская армия нацелилась на разработку маловысотных противокорабельных ракет Х-35, использующихся для атаки малых и средних надводных боевых кораблей и экспорта. В связи с постепенным ослаблением противокорабельного потенциала России американские военные постепенно заменили дорогостоящие и сложные в обслуживании F-14 на палубные истребители F/A-18 "Супер Хорнет".

С течением времени в российско-американских отношениях произошли изменения, в особенности расширение НАТО на Восток и украинский кризис послужили причинами для обострения противостояния двух стран. В результате улучшение способности атаки американских авианосных групп вновь стало одним из важнейших направлений военного развития России, что способствовало возобновлению разработок крылатых ракет Х-32.

На сегодняшний день основными системами ПВО морского базирования, которые находятся на вооружении американских Военно-морских сил, являются "Стандарт-2" (SM-2) и "Стандарт-3" (SM-3). Максимальная высота боевого применения СМ-2 составляет около 25 километров, а минимальная боевая высота СМ-3 - 70 километров. Теоретически ракета Х-32, крейсерская скорость которой составляет 40 километров, как раз находится в "слепой зоне" двух основных американских систем противовоздушной обороны. Более того, истребителю F/A-18 "Супер Хорнет", по скорости уступающему F-14 "Томкэт", будет нелегко перехватить Х-32, скорость которой в 4,4 раза превышает скорость звука. Оснащение данными ракетами бомбардировщика "Встречный огонь" увеличивает боевой радиус действия до одной тысячи километров, что в полной мере позволяет осуществить атаку за пределами обороняемой зоны. Исходя из этого, с целью максимального повышения ударной мощи российская армия также выполнила модернизацию стратегического бомбардировщика "Встречный огонь". В результате Ту-22M3M теперь оборудован усовершенствованной системой бортового радиоэлектронного оборудования, что повышает уровень автоматизации боевого самолета. Кроме того, бомбардировщик можно оснастить гиперзвуковой ракетой "Кинжал" с максимальной скоростью полета 10 Махов.

В целом, крылатая ракета Х-32 - это оружие для атаки авианосцев, разработанное Россией с учетом текущей мощи систем противовоздушной обороны Военно-морских сил США и которое в определенной степени может создать преимущество в морских военных операциях.

Крылатая ракета Х-32 может использоваться не только для атаки авианосных ударных групп, но и в целях эффективного уничтожения важных стратегических целей, таких как военные базы, радиолокационные станции, электростанции, мосты и наземные боевые формирования. Применение данного типа ракет в качестве обычного вооружения может демонстрировать даже большее стратегическое сдерживание, чем ядерное оружие.

Стратегические бомбардировщики "Встречный огонь", которые являются несущими платформами для ракет Х-32, в основном дислоцируются на авиабазах Моздок и Энгельс, расположенных рядом с государственной границей, что позволяет эффективно сдерживать враждебные силы на всем Ближнем Востоке и большей части Западной Европы. Более того, бомбардировщики Ту-22М, оснащенные ракетами Х-32, могут охватить всю Западную Европу, включая Великобританию. С начала украинского кризиса Россия оказалась в затруднительном положении: европейские страны одна за другой готовятся развернуть системы противоракетной обороны, НАТО пользуется случаем и расширяет сферу своего влияния, США постоянно вводят санкции, что сокращает стратегическую буферную зону России с точки зрения политики, военного дела, экономики и общественного мнения. Повышение противокорабельного потенциала и усиление стратегического сдерживания окружающих враждебных сил говорят о том, что Россия хочет заполучить преимущество в международной игре, скорректировав свою военную стратегию.

Однако достигнуть этой цели России будет очень нелегко. Во-первых, Соединенные Штаты являются крупнейшей военной державой в мире и активно стремятся восполнять свои недостатки. Согласно недавним сведениям, американские Военно-морские силы совершили прорыв в разработке малозаметного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray, который может эффективно решить проблему малого боевого радиуса действия истребителей F/A-18 "Супер Хорнет" и F-35 Lightning II палубного базирования. В то же компания Boeing, которая является производителем данного самолета-заправщика, планирует разработать модель Stingray, обладающую ударной способностью, что будет способствовать обогащению средств ПВО американской армии и увеличению оборонного потенциала страны.

Во-вторых, в России все еще наблюдается тенденция спада. Распад Советского Союза негативно отразился на военном производстве страны. Возможности технического обслуживания существующего оборудования, а также разработки и производства нового оборудования все еще серьезно ограничены. Число стратегических бомбардировщиков "Встречный огонь", находящихся в настоящее время на вооружении российской армии, составляет чуть больше ста единиц, в то время как во времена СССР их насчитывалось более пятисот. Дислокация боевых самолетов также является относительно разрозненной. Кроме того, один бомбардировщик может переносить только две крылатые ракеты Х-32, поэтому организовать интенсивную атаку со сплошным поражением в одном направлении будет довольно сложно. Помимо модернизации вооружения и техники, необходимо также повысить способность российской армии выполнять поиск целей и передачу информации при проведении ударных операций. К тому же на сегодняшний день были проведены летные испытания только двух образцов модернизированного бомбардировщика Ту-22M3M. Необходимо проделать большой путь для того, чтобы при осуществлении ударных операций можно было бы охватить всю Западную Европу.

Испытательный пуск крылатых ракет Х-32 демонстрирует четкое отношение России к стратегическим конкурентным силам, таким как США и НАТО, а также ее решимость защищать государственный суверенитет и стратегические интересы. Хотя данная ракета обладает мощным ударным потенциалом, она пока не может обеспечить реальную боевую эффективность. России по-прежнему необходимо приложить большие усилия, чтобы выйти из сформировавшейся затруднительной ситуации и повысить свой потенциал стратегического сдерживания.