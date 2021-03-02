У морской пехоты новый флаг и новая эмблема

Минобороны утвердило новый флаг и эмблему морской пехоты России. В его палитре появились цвета, которые офицеры этого рода войск носят на погонах, — красный и черный. А в центре полотнища помимо традиционного якоря изображена граната. Эксперты отмечают, что новый символ морпехов выполнен по той же схеме, что и флаги других родов войск. А кроме того, он раскрывает новые задачи, которые будет решать морская пехота после реформы.

Образцы нового флага разослали в соединения морской пехоты, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. В отличие от знамени, которое всегда существует в единичном экземпляре, флаг — массовое изделие, которое командиры могут заказывать самостоятельно.

Новый символ «черных беретов» заметно отличается от предыдущего. Тот представлял собой, по сути, тот же Андреевский флаг — символ ВМФ, но в его центре находится якорь — в черном кругу, обрамленном красной каймой.

В основе современного флага лежит не Андреевский крест, а прямой Георгиевский белого цвета с расширяющимися концами. Углы между концами креста окрашены черным, с тремя красными полосами — две по бокам и одна посередине. Эти цвета символизируют принадлежность морпехов к флоту (они носят черную форму) и в то же время к силам, действующим на суше, — как и у общевойсковых офицеров, у морпехов просветы на погонах красного цвета.

Якорь в центре флага оставили, правда, без обрамления. Но на его фоне появился новый символ — гренада (граната) образца XVIII столетия, из тех, которыми были вооружены легендарные суворовские гренадеры.

Такое же оружие стало ранее символом Сухопутных войск, но есть отличие. На «мотострелковых» гренадах изображено вырывающееся вверх пламя. У морпехов, так же как у Сил специального назначения, гренада «взрывается» по трем направлениям — вверх и по бокам.