Спущен на воду патрульный корабль Р 71 для Мальты

27 февраля 2021 года на верфи итальянской судостроительной компании Cantiere Navale Vittoria SpA в Адрии близ Венеции был произведен спуск на воду патрульного корабля Р 71, строящегося для вооруженных сил Мальты. На церемонии спуска присутствовал командующий вооруженными силами Мальты бригадир Джеффри Керми.

Спуск на воду на верфи итальянской судостроительной компании Cantiere Navale Vittoria SpA строящегося для вооруженных сил Мальты патрульного корабля Р 71. Адрия, 27.02.2021 (с) navalpost.com

Напомним, что вооруженные силы Мальты 16 января 2019 года подписали контракт с итальянской компанией Cantiere Navale Vittoria SpA (Адрия) на строительство патрульного корабля Р 71. Новый корабль Р 71 полным водоизмещением 1800 тонн и длиной 74,8 метра должен стать самой крупной единицей мальтийского флота (Maritime Squadron of the Armed Forces of Malta). Одновременно он станет самой крупной единицей, построенной Cantiere Navale Vittoria.

Итальянская верфь и ее проект были выбраны Мальтой в октябре 2018 года по итогам тендера. Стоимость контракта составляет 48,5 млн евро, причем 34 млн евро выделяются из фондов Европейского Союза в рамках мероприятий по усилению охраны южных границ ЕС от нелегальной иммиграции из стран Африки и Ближнего Востока.

Патрульный корабль Р 71 будет иметь полное водоизмещение 1800 тонн, длину 74,8 м, ширину 13 м, осадку 3,4 м. Двухвальная дизель-электрическая главная энергетическая установка с суммарной мощностью главных дизельных двигателей 10880 кВт обеспечит скорость полного хода "более 20 уз". Экипаж 50 человек с возможностью размещения еще 20. Корабль будет вооружен 25-мм дистанционно управляемой автоматической артиллерийской установкой и 12,7-мм пулеметом. Взлетно-посадочная площадка обеспечит базирование вертолета типа AW139. Корабль будет оснащен двумя 9,1-метровыми полужестскими скоростными моторными лодками, одна из которых будет размещена на кормовом слипе под вертолетной площадкой.

Сейчас морской компонент вооруженных сил Мальты включает патрульный корабль Р 62 (бывший ирландский Aoife типа Emer постройки 1979 года, переданный Мальте в 2015 году, полное водоизмещение 1100 тонн, длина 65,2 метра), малый патрульный корабль Р 61 (итальянской постройки типа Diciotti 2005 года, 420 тонн, длина 53,4 метра), шесть сторожевых катеров, шесть малых катеров и два спасательных катера. Ожидается, что новый корабль заменит патрульный корабль Р 62.

Церемония спуска на воду на верфи итальянской судостроительной компании Cantiere Navale Vittoria SpA строящегося для вооруженных сил Мальты патрульного корабля Р 71. Адрия, 27.02.2021 (с) Cantiere Navale Vittoria и navalpost.com

Проектное изображение строящегося на верфи итальянской судостроительной компании Cantiere Navale Vittoria SpA для вооруженных сил Мальты патрульного корабля Р 71 (с) Cantiere Navale Vittoria и navalpost.com