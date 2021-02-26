«Укроборонпром» планирует создать оборонно-промышленный индустриальный парк

Во время церемонии передачи ВС Украины пяти отремонтированных танков Т-72 генеральный директор концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев заявил, что на базе Киевского бронетанкового завода (КБТО) планируется создать оборонно-промышленный индустриальный парк.

«Оборонно-промышленный индустриальный парк нужен для того, чтобы предприятия, которые работают на сектор национальной безопасности и обороны, получили современные помещения и технологии. Предприятия «Укроборонпрома» требуют немедленной модернизации производства и оптимизации имеющихся активов. Это позволит сделать продукцию предприятий концерна конкурентоспособной на внешних рынках, но прежде всего очень качественной для нужд ВСУ», - рассказал о роли индустриального парка Юрий Гусев.

Вскоре «Укроборонпром» представит концепцию создания оборонно-промышленного индустриального парка на базе КБТО премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Предполагается, что индустриальный парк станет импульсом для дальнейшего развития не только Киевского бронетанкового завода, но и других предприятий ОПК, которые работают в столице.

В частности, индустриальный парк позволит оптимально расположить производственные цеха, линии и оборудование, а также высвободит значительные площади в центре города, что создаст мощный экономический, экологический и социальный эффект.

Согласно концепции, предприятия переместятся на новую локацию, смогут совместно использовать офисные и административные здания, конструкторские бюро, лаборатории, выставочные площадки, другие инновационные и социальные объекты.

Для сравнения на сегодня предприятия «Укроборонпрома» обладают 1,85 млн кв. м избыточных площадей, которые не задействованы в производстве, но требуют постоянных затрат на содержание.

Наконец, промпарк заложит фундамент для дальнейшего развития инновационной экосистемы и станет мощным стимулом для создания новых производственных кластеров вокруг «якорных» предприятий.