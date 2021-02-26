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ВВС США испытают авиационный лазер в 2024 году

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Рендер истребителя F-16 с лазерной системой самозащиты
Рендер истребителя F-16 с лазерной системой самозащиты.
Источник изображения: Lockheed Martin

Исследовательская лаборатория ВВС США проведет первые масштабные испытания авиационного боевого лазера, разработка которого ведется по проекту SHiELD, в 2024 году. Как сообщает C4ISRNET, разработчики, участвующие в проекте, в течение ближайшего месяца передадут Исследовательской лаборатории одну из трех ключевых систем авиационного лазера, а оставшиеся две системы будут поставлены военным в июле 2021 года.

Проект SHiELD стартовал в 2017 году. Он предусматривает разработку для истребителей трех типов лазерных систем: для подсветки целей, самозащиты и уничтожения других летательных аппаратов. Первый этап проекта предполагает создание боевого лазера для самозащиты боевых самолетов от авиационных и зенитных ракет. Разработчиками этого лазера выступают американские компании Lockheed Martin, Northrop Grumman и Boeing.

Военные рассматривают лазерные системы, предназначенные как для самозащиты, так и для поражения других самолетов и наземных целей, в качестве вооружения с «неограниченным» боезапасом и очень низкой стоимостью одного выстрела. Новый лазер должен эффективно работать при полете на дозвуковой, трансзвуковой и сверхзвуковой скоростях.

В проекте SHiELD компания Lockheed Martin отвечает за разработку лазерного модуля для боевого лазера. Northrop Grumman создает систему управления лазерным модулем, а Boeing — контейнер, в который будет помещен боевой лазер. Какая именно из этих трех систем будет передана Исследовательской лаборатории ВВС США в ближайший месяц, не уточняется.

Испытания авиационного боевого лазера регулярно переносятся. Изначально такие проверки планировалось провести до конца 2021 года, но затем военные перенесли этот срок на 2023 год, а потом — на 2024-й. Причинами для переноса сроков военные назвали трудности в разработке боевого лазера, а также сложности с поставками комплектующих, связанные с глобальной пандемией коронавирусной инфекции.

В октябре прошлого года американская компания Scaled Composites, занимающаяся быстрым прототипированием авиационной техники, приступила к испытаниям опытного самолета Model 401 со странным контейнером, размещенным снизу фюзеляжа в носовой части. Предположительно, этот контейнер может быть использован для установки авиационного лазера.

Василий Сычёв

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
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