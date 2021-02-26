Войти
N+1

Американцы испытают опционально пилотируемый летающий кран в 2022 году

325
0
0
S-64
S-64.
Источник изображения: WikiPedant / wikipedia.org

Американская компания Erickson в 2022 году приступит к летным испытаниям опционально пилотируемой версии тяжелого транспортного вертолета S-64F+ Air Crane. Как пишет AINonline, летные испытания машины планируется завершить в течение двух лет, а с 2024 года начать поставки первых S-64F+ заказчикам. Erickson намерена предложить новый вертолет как частным компаниям, так и военным.

Вертолет S-64 Skycrane был разработан американской компанией Sikorsky во второй половине 1950-х годов. Первый полет машина, прозванная «летающим краном», совершила в 1962 году. S-64 способен развивать скорость до 240 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 370 километров. Он имеет в длину 26,9 метра. Диаметр его воздушного винта составляет 21,9 метра.

Машина оснащена гидравлической лебедкой и может перевозить на внешней подвеске крупногабаритные грузы массой до девяти тонн. На вертолет может быть установлено различное дополнительное оборудование, включая брандспойты и баки для воды.

Разработка S-64F+ ведется с 2016 года. Вертолет получил полностью композитные лопасти несущего винта и новые турбовальные двигатели с электронно-цифровой системой управления с полной ответственностью. На машину также установлена система Matrix компании Sikorsky, позволяющая реализовать три режима полета: пилотируемый, пилотируемый с поддержкой и беспилотный.

Благодаря техническим доработкам грузоподъемность вертолета при 25 градусах Цельсия и на высоте 2,4 тысячи метров удалось увеличить на 343 килограмма. Машина способна перевозить на внешней подвеске грузы массой до 11,3 тонны. Скороподъемность машины при максимальной взлетной массе и на высоте 610 метров увеличилась с 396 до 670 метров в минуту. Эти характеристики планируется улучшить за счет установки новых более мощных двигателей.

Erickson планирует предлагать вертолеты S-64F+ в двух основных вариантах: машины новой сборки и комплекты модернизации уже летающих вертолетов. Кроме того, заказчики смогут приобрести S-64F+, собранные на базе корпусов тяжелых транспортных вертолетов CH-54 (под этим обозначением в 1960-х годах выпускались S-64 для Армии США). Эти вертолеты выкупались Erickson у Армии США после завершения войны во Вьетнаме.

Василий Сычёв

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
США
Компании
Sikorsky Aircraft
Похожие новости
05.12.2018
Знакомьтесь, "Ансат" и Ми-171А2. Российские вертолеты произвели фурор в Юго-Восточной Азии
17.10.2016
Адмирал назвал принятый в состав ВМС США новейший эсминец кораблем Бэтмена
15.11.2012
Ту-160 присвоили имя американского авиаконструктора Сикорского
01.11.2012
Опубликован скорректированный вариант проекта госпрограммы «Развитие авиапромышленности» на период 2013-2025 гг.
08.06.2009
Эволюция скоростных вертолетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 08:36
  • 25
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 26.02 08:29
  • 2
Скорей на суше, чем на море
  • 26.02 07:00
  • 3
Программа модернизации флота приносит плоды
  • 26.02 06:36
  • 7
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 26.02 05:25
  • 2
Начались серийные поставки танков Т-90М "Прорыв" в войска
  • 26.02 05:04
  • 1
Танк Т-14 "Армата" сумел захватить цель без участия человека
  • 26.02 02:38
  • 2
Напряженность в Европе: новое высокотехнологичное оружие на востоке и спячка на западе? (Atlantico, Франция)
  • 26.02 01:54
  • 2
В 2021 году планируется перевооружить первый зенитный ракетный полк на новейший комплекс ПВО С-350 "Витязь"
  • 26.02 01:54
  • 2
"Будет быстрее "Арматы": над каким новым танком работают в России
  • 26.02 01:48
  • 1
Airbus тестирует ударный самолёт на базе транспортника C295
  • 26.02 01:24
  • 2
ДРСМД – очередная игрушка в руках США
  • 25.02 21:58
  • 1
"Ростех" впервые представил на IDEX 2021 доработанный вариант ЗРПК "Панцирь-С1M"
  • 25.02 20:15
  • 1
Летчик-испытатель сравнил Су-57 с современным смартфоном
  • 25.02 19:24
  • 28
Институт «Звездных Войн»
  • 25.02 19:16
  • 6
В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия