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Техкульт

Армия США строит самый мощный боевой лазер в мире

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Боевой лазер

По информации издания New Scientist, армия США создает тактический сверхкороткоимпульсный лазер (UPSL), который в миллион (!) раз мощнее аналогичных лазерных систем.

В отличие от них новый лазер будет поражать цели короткими импульсами мощностью 1 тераватт и длительностью 200 фемтосекунд (одна квадриллионная доля секунды). Этого достаточно для того, что не просто расплавить или сжечь, а попросту испарить, к примеру, беспилотник. Кроме этого лазер сможет выводить из строя электронные системы противника, находящиеся в непосредственной близости от него. Как сообщается, первые испытания боевого прототипа могут пройти уже в 2022 году. Такие виды лазерного оружия будут эффективны в борьбе с быстроходными малыми беспилотниками и даже ракетами. Не исключено, что их будут применять и против живой силы, вызывая ожоги и, вероятно, слепоту. Цель разработчиков – адаптировать крупную по размерам лазерную установку к армейским платформам. Несомненно, что уже в недалеком будущем роль лазерного оружия на поле боя будет только возрастать.

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Оригинал публикации
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Страны
США
Проекты
БПЛА
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