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Известия.ru

Российско-европейский аппарат снял место посадки Perseverance на Марсе

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Источник изображения: Фото: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Российско-европейский космический аппарат Trace Gas Orbiter миссии ExoMars-2016 снял место посадки марсохода NASA Perseverance в районе кратера Езеро на Марсе. Снимок опубликован в четверг, 25 февраля, на сайте Европейского космического агентства (ESA).

«Орбитальный аппарат ЕSA-Роскосмоса обнаружил марсоход NASA Mars 2020 Perseverance вместе с его парашютом, тепловым экраном и спусковой ступенью», — говорится в сообщении.

Марсоход приземлился на Марс 18 февраля. На следующий день его сфотографировал с орбиты американский аппарат Mars Reconnaissance Orbiter. Снимки с места посадки, которые снял Trace Gas Orbiter, были сделаны 23 февраля.

Отмечается, что марсоход будет исследовать кратер Езеро, который, как считается, ранее был озером. Perseverance будет исследовать этот регион Марса в поисках микробной жизни.

На сайте организации уточнили, что марсоход соберет и будет хранить образцы марсианских пород и почвы для последующих миссий. Образцы будут переданы на Землю. Исследование проходит в рамках совместной компании ESA и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Орбитальный аппарат ExoMars Trace передает видео и изображения на Землю специалистам NASA. Затем полученные данные будут использованы для следующей миссии ExoMars, в рамках которой европейский марсоход Rosalind Franklin и российская наземная платформа Kazachok прибудут на Марс в 2023 году.

Кроме того, аппарат Trace Gas Orbiter продолжает свою миссию. Она заключается в анализе атмосферы и поиске газов.


Ранее, 23 февраля, NASA опубликовало видео посадки ровера Perseverance на Марс. Также организация выпустила запись звуков, которые марсоход записал после посадки на планету.

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