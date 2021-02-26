Космонавты залатали уже третью трещину в корпусе модуля МКС

Экипаж МКС установил уже третью заплатку на очередной трещине. Операцией руководили из ЦУПа, а транслировало NASA. Ранее приклеить прокладку на вторую пробоину не удалось. Трещина образовалась в крайне труднодоступном месте. Настоящая эпопея с утечками длится на МКС с 20 августа 2020-го, сообщает телеканал «Известия». Приборы показали разреженность атмосферы в американской части. Первую пробоину заклеили скотчем с добавлением герметика. С тех пор небольшая утечка сопровождала полет всё время. Опасности для жизни трещины не представляют. 17 февраля на МКС прислали супермикроскоп для новых поисков.

Экипаж МКС установил уже третью заплатку на очередной трещине. Операцией руководили из ЦУПа, а транслировало NASA. Ранее приклеить прокладку на вторую пробоину не удалось. Трещина образовалась в крайне труднодоступном месте. Настоящая эпопея с утечками длится на МКС с 20 августа 2020-го, сообщает телеканал «Известия». Приборы показали разреженность атмосферы в американской части. Первую пробоину заклеили скотчем с добавлением герметика. С тех пор небольшая утечка сопровождала полет всё время. Опасности для жизни трещины не представляют. 17 февраля на МКС прислали супермикроскоп для новых поисков.

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