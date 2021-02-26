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Главред (Украина): Украина сделала «дрон-камикадзе» для ударов по боевикам и россиянам

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Сбитый ракетой азербайджанский беспилотный летательный аппарат
Сбитый ракетой азербайджанский беспилотный летательный аппарат.
Источник изображения: © AP Photo, Armenian Defense Ministry via AP

Украинский военный эксперт рассказал, что Украина создала прототип так называемого «дрона-камикадзе». Он предназначен для использования в конфликтах низкой интенсивности, который наблюдается в Донбассе. Дрон способен наносить огневые удары по живой силе и военной технике «боевиков ЛНР и ДНР», а также россиян, заявил эксперт.

Как сообщает военный эксперт Валентин Бадрак, новый дрон специально разработан для использования во время боевых действий с низкой интенсивностью.

Украинские оборонные предприятия, ЦКБ Арсенал и НПП Атлон Авиа, создали прототип "дрона-камикадзе" Гром ST-35, который способен наносить огневые удары по живой силе и военной технике боевиков "Л/ДНР" и россиян. Об этом в своем блоге для портала Левый берег написал военный эксперт Валентин Бадрак - директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

"Как известно, в 2020 году в Украине состоялись испытания нового "дрона-камикадзе", способного наносить точечные удары по бронетехнике и огневым точкам противника. Дрон получил название "Гром" ST-35 (экспортное название Silent Thunder)", ‒ написал он.

По словам Бадрака, "Гром" предназначен в том числе и для того, чтобы выполнять боевые задачи в войне с низкой интенсивностью, которая в последние годы наблюдается на Донбассе.

"Это новый украинский ударный беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для поражения цели методом самоуничтожения. Хотя это тактическое средство поражения, его можно будет использовать даже в войне низкой интенсивности, в том числе и как мстителя - за погибших воинов", - сказал эксперт.

Бадрак говорит, что уже в ближайшие три года украинские военные получат в свое распоряжении стратегический дрон "Сокол-300". Но пока же в ВСУ ожидают массовых поставок турецких беспилотников Bayraktar TB2 - уже со следующего года.

"Кроме того, не такое уж большое расстояние и до появления в Украине нового оперативно-стратегического дрона "Сокол-300" - специалисты считают, что это три последующих года. Пока же Украина может оперировать уже заказанными беспилотными разведывательно-ударными комплексами Bayraktar TB2. Правда, они появятся не раньше 2022 года", - подытожил он.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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