Индия продемонстрировала перспективные беспилотники

Лозунг Make in India пока остается только лозунгом

Индия стремится продемонстрировать стремление и способности создавать широкую номенклатуру беспилотных авиационных систем различного типа и класса. Такое впечатление сложилось по итогам прошедшего в феврале в индийском Бангалоре очередного авиационного салона Aero India 2021. На мероприятии были показаны макеты и прототипы различных систем БЛА, создаваемых промышленными компаниями страны. При этом главным действующим лицом была индийская государственная аэрокосмическая и оборонная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

«Беспилотный ведомый»

Самой громкой беспилотной премьерой нынешнего салона в Индии стал показ макета перспективного «беспилотного ведомого» Warrior. Проект был презентован компанией HAL. Он реализуется в рамках разрабатываемой компанией концепции взаимодействия пилотируемых самолетов боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов (Combat Air Teaming System – CATS).

Концепция CATS подразумевает, что БЛА Warrior, будут сопровождать пилотируемые самолеты, тесно взаимодействуя с ними в группе и принимая на себя наиболее высокорисковые задачи, такие как вскрытие войсковой и объектовой ПВО противника и поражение соответствующих комплексов, а также иных высокоприоритетных целей, расположенных на тактической и оперативно-тактической глубине.

Основная идея концепции заключается в том, что пилотируемая часть группы будет оставаться вне зон обнаружения и поражения авиационными и наземными средствами противодействия противника. Предполагается, что такой подход позволит помимо купирования части возможных рисков для пилотируемых летательных аппаратов повысить эффективность действий боевой авиации в целом.

По имеющимся данным, беспилотный аппарат Warruior будет иметь максимальную взлетную массу около 1300 кг. В качестве силовой установки он получит два турбореактивных двигателя, которые будут обеспечивать беспилотнику скорость около М=0,7. По данным разработчиков, максимальная продолжительность полета составит до 80 минут. Радиус действия обозначен в 800 км.

Беспилотники должны нести различные бортовые датчики, включая оптико-электронную систему наблюдения и бортовую РЛС, а также вооружение массой до 250 кг. Так, во внутренних боковых отсеках и на внешних точках подвески БЛА могут быть размещены ракеты класса «воздух-поверхность», такие как перспективная индийская малогабаритная крылатая ракета SAAW (Smart Anti-Airfield Weapon), и класса «воздух-воздух», например, индийская же NG-CCM (Next Generation – Close Combat Missile) с инфракрасной системой наведения. Массогабаритные характеристики беспилотного аппарата говорят о том, что он будет выполнять взлет и посадку по самолетному с аэродромов, вероятно одновременно с пилотируемыми «напарниками».

Как предполагается, беспилотные аппараты Warrior будут работать в паре прежде всего с индийскими самолетами Tejas MK1A. В качестве иллюстрации концепции применения на выставке они были показаны совместно. Кроме того, в качестве «ведущего» в связке с беспилотниками рассматриваются также самолеты Mirage 2000 и Су-30МКИ.

Барражирующие боеприпасы

Еще один элемент системы CATS – барражирующие боеприпасы. На фоне имевших место вооруженных конфликтов последних лет данное направление в вооруженных силах многих стран видится в качестве одного их приоритетных для развития. Этот тренд не остался незамеченным и компанией HAL, которая рассматривает несколько конфигураций соответствующих аппаратов, имеющих воздушный старт.

На салоне были в качестве примера показаны прототипы барражирующих боеприпасов под наименованием Alfa-S. Их создание ведется компанией HAL совместно со стартапом из Бангалора – компанией NewSpace Research and Technologies. БЛА оснащен прямым крылом размахом около 2 м и двухкилевым хвостовым оперением, плоскости которых в транспортном положении прижаты к фюзеляжу и раскладываются в полетное положение при запуске. Беспилотные аппараты оснащаются электродвигателями, обеспечивающими им крейсерскую скорость около 100 км/ч.

Предполагается, что группа таких беспилотников-камикадзе сможет барражировать в течение двух часов, обнаруживая своими боровыми оптико-электронными системами различные наземные цели и поражая их при помощи интегрированных в конструкцию боевых частей. При этом вся группа будет тесно взаимодействовать друг с другом, реализуя концепцию «роя» или «стаи». То есть боеприпасы будут автоматически распределять между собой задания, в том числе с учетом поставленных задач и способности по реконфигурированию группы, обнаруживать и классифицировать цели, ранжировать их по заранее определенным критериям, выполнять их поражение в соответствии назначенным приоритетом.

Первоначально барражирующие боеприпасы Alfa-S будут применяться с реактивных учебно-тренировочных самолетов Hawk, изготавливавшихся в Индии по лицензии. Однако в перспективе ставится целью обеспечить возможность применения барражирующих боеприпасов широкой линейки пилотируемых и беспилотных носителей.

Псевдоспутник

Дополнением к беспилотному ведомому Warrior видится высотный беспилотный аппарат большой продолжительности полета Infinity. Название отражает практически неограниченную продолжительность полета: БЛА должен получать электроэнергию за счет солнечных батарей и аккумулировать ее часть для обеспечения полета в темное время суток. Проект такого беспилотного аппарата, которые часто именуют псевдоспутниками, также предлагается компанией HAL тоже в партнерстве с NewSpace.

Как и большинство стратосферных БЛА, существующих в мире, Infinity имеет крыло большого удлинения, на верхней поверхности которого расположены панели солнечных батарей. На передней кромке крыла размещены несколько тянущих винтов, приводимых в движение электродвигателями. Как сообщалось, индийский стратосферный беспилотник будет выполнять полеты на высотах более 65 тыс. футов (около 20 тыс. м) максимальной продолжительностью не менее 90 суток.

Предполагается, что БЛА Infinity должен стать одним из ключевых элементов индийской системы CATS. Можно предположить, что с помощью размещенной на его борту аппаратуры ретрансляции систем связи будет обеспечен обмен данными между задействуемыми в рамках концепции пилотируемыми и беспилотными ЛА, а также иными внешними потребителями, расположенными вне зоны прямой видимости. Кроме того, оснащение БЛА Infinity различными датчиками, включая современный радар с синтезированной апертурой, позволит отслеживать цели в глубине территории противника.

В ходе авиасалона Aero India в HAL сообщили о существенном продвижении вперед в реализации этого проекта. По оценкам представителей компании, псевдоспутники Infinity могут стать доступны индийским Вооруженным силам в течение ближайших трех-пяти лет.

Вертолеты

Помимо БЛА самолетного типа компания HAL также обозначила свое присутствие и в разработке вертолетных беспилотников. Так, на выставке был показан БЛА RUAV-200, разрабатываемый в партнерстве с Организацией авиационных разработок (ADE) Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) для удовлетворения потребностей индийских Сухопутных войск и Военно-морских сил.

Аппарат выполнен по одновинтовой схеме с рулевым винтом. Максимальная взлетная масса беспилотника составляет 200 кг, включая примерно 40 кг полезной нагрузки. БЛА сможет выполнять полеты на высотах до 6 км в радиусе до 200 км. Максимальная продолжительность его полета должна составлять шесть часов. Для оснащения беспилотника создается несколько сенсорных полезных нагрузок. Не исключено, что он также сможет нести вооружение, включая пулемет и/или ПТУР.

Среди основных задач, для решения которых предназначается данный БЛА, разработчиками называются разведка поля боя, обнаружение и идентификация наземных целей, определение их координат и обеспечение целеуказания для высокоточного оружия, а также ретрансляция связи. Потенциально такие беспилотные вертолеты смогли бы использоваться в качестве авиационного дополнения к танкам, боевым машинам пехоты и артиллерии.

Впервые макет аппарата был показан два года назад на прошлом авиасалоне в Индии. Тогда же, согласно имеющейся информации, началась и работа над прототипом. Первый полет БЛА RUAV-200 запланирован на конец 2021 – начало 2022 года. При этом RUAV-200 должен стать первой ласточкой в семействе беспилотных вертолетов, которое намерен создать R&D центр БЛА ВТ компании HAL.

С небес на землю

Всплеск активности в области беспилотной авиации в Индии, отмеченный на прошедшем национальном авиасалоне, связан прежде всего с компанией HAL. Интерес компании к системам БЛА не стал сюрпризом – еще на прошлогодней выставке DefExpo 2020 в Лакхнау компания заявила об имеющихся амбициях по развитию проектов в соответствующей сфере.

Связано это с тем, что заказы HAL на производство истребителей иссякают. Для компании вопрос выживания – поиск возможных путей диверсификации бизнеса. А беспилотники видятся одним из многообещающих направлений в развитии авиации. Указанные обстоятельства обусловили предпринятые усилия по созданию в HAL полноценного бизнес-подразделения, ориентированного на разработку беспилотных авиационных систем различного типа и класса в интересах Вооруженных сил Индии и других силовых структур страны.

Вместе с тем стоит отметить, что, несмотря на демонстрацию грандиозных планов в области систем БЛА, большинство предлагаемых к созданию систем находится на начальных стадиях воплощения. Подобные масштабные высокотехнологичные проекты весьма сложны и затратны. Лозунг Make in India применительно к ним весьма духоподъемен, однако все же в значительной степени остается лишь лозунгом.

Можно с большой долей вероятности предположить, что значительная доля заявленных проектов будет реализовываться годами. Впечатляющие видеоролики и не менее впечатляющие макеты будут демонстрироваться на выставках, привлекая интерес посетителей. Некоторые образцы даже, возможно, поднимутся в воздух. Однако в войска скорее всего попадут системы, разработанные за рубежом, как это происходит в настоящее время. Индия – один из давних, причем крупнейших, заказчиков израильских систем БЛА, а в прошлом году страна договорилась с США о поставке разведывательно-ударных БЛА MQ-9B.

С учетом вышесказанного основной возможностью реализовать амбиции в сфере развития направления беспилотных систем, одновременно следуя в русле декларируемого курса по развитию собственных производственных возможностей, станет организация совместных с зарубежными партнерами предприятий по сборке в стране беспилотных систем иностранной разработки с некоторой степенью их локализации. Ведущиеся в вялотекущем режиме собственные проекты будут лишь подспорьем в переговорах, несколько улучшающим договорные позиции индийской стороны.

Осознавая это, та же HAL в прошлом году объявила о стратегических договоренностях в части производства и продвижения беспилотных систем разработки израильского концерна Israel Aerospace Indisties. Предположительно эта деятельность будет включать работы по БЛА Heron, используемым в Вооруженных силах Индии. Кроме того, HAL также имеет договоренности о партнерстве с другим крупным израильским производителем беспилотных систем – компанией Elbit Systems.

Денис Федутинов

Денис Вячеславович Федутинов – эксперт в области беспилотных авиационных систем.