Америка на пути в цифровые облака

Байдену требуется искусственный интеллект

Менее чем за два года после опубликования Белым домом указа «Сохранение лидерства США в области искусственного интеллекта» темпы роста бюджетов федеральных ведомств и контрактные обязательства по расходам на ИИ и машинное обучение резко возросли. Об этом говорится в докладе подразделения Промышленной группы «Блумберг» под названием «Блумберг правительство». Оно предоставляет инструментарий, новости и аналитику для специалистов по подготовке решений и рекомендаций федеральному правительству. Доклад традиционно озаглавлен «2021 финансовый год. Блокнот государственных контрактов».

Предсказания экспертов

По прогнозам составителей доклада, в 2021 году Вашингтон инвестирует более 6 млрд долл. в научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты в сфере искусственного интеллекта. А уже принятые контрактные обязательства вырастут до 3 млрд – почти на 50% по сравнению с прошлым годом.

В развитии систем ИИ заинтересованы как гражданские ведомства, так и Министерство обороны. Центр передового опыта ИИ Администрации общих служб (самостоятельное управление в составе правительства) и Объединенный центр искусственного интеллекта Пентагона (ОЦИИ) всеми мерами пытаются ускорить принятие правительством этих технологий. Другие организации, такие как Министерство энергетики и Министерство по делам ветеранов, также открыли свои собственные исследовательские центы по ИИ.

В докладе говорится, что число «инициатив, связанных с развитием технологий ИИ, будет постоянно расти». Недавно принятый Конгрессом закон «О национальной обороне на 2021 финансовый год» (NDAA) предусматривает выделение средств на реализацию инициатив МО в области ИИ. 137 млн долл. выделят ОЦИИ, который также получил новые полномочия на приобретение соответствующих систем. Как указывается в пояснительной записке к закону, он обеспечивает «поддержку деятельности МО по ИИ, направленную на повышение организационной доступности и эффективности проведения военных операций».

Для повышения эффективности контроля законодатели поручили ОЦИИ до конца апреля предоставить комитетам по обороне Палаты представителей и Сената перечень всех мероприятий МО по ИИ, включая ассигнования на каждую программу, планируемые ассигнования на будущие годы, сведения о академических и промышленных исполнителях контрактов, а также об исследовательских организациях и фирмах, которым будут предаваться заказы.

Специалисты полагают, что Джозеф Байден, вступивший в должность президента 20 января, будет и дальше предпринимать усилия по развитию и внедрению этих технологий. Тем более что в письменном ответе на вопросник Ассоциации военных офицеров Америки во время президентской кампании он написал: «Мы должны сделать разумные инвестиции в технологии и инновации, в том числе в беспилотные системы и искусственный интеллект, для противодействия будущим угрозам».

Рекомендации Байдену

В конце января Алекс Энглер, эксперт по ИИ Института Брукинса, опубликовал исследование, где были сформулированы наиболее целесообразные и вероятные направления деятельности администрации Байдена по развитию интеллектуальных машин. Их вполне можно считать рекомендациями президенту и его команде.

Как отмечает ученый, 2021 год обещает стать важным периодом для развития технологий, программных и аппаратных средств ИИ. Предыдущей администрации удалось добиться выделения сотен миллионов долларов на финансирование исследований по ИИ и обеспечить формализацию федеральной практики по созданию технологий в этой сфере. Новый президент продолжит действовать в том же направлении. Его приверженцы уже приступили к разработке указаний по использованию и контролю технологий ИИ.

Помимо увеличения расходов на ИИ, Конгресс также поручил Белому дому создать новый национальный офис инициативы ИИ для организации разработок. Все это происходит на фоне разработки Европейской комиссией закона «О цифровых услугах», который должен обеспечить надзор за тем, как интернет-платформы используют ИИ. Весной ЕК готова предложить комплексный подход к обеспечению гарантий контроля ИИ. Так что 2021 год станет переломным моментом и для формирования политики в области ИИ.

17 ноября 2020 года Контрольно-финансовое управление (OMB) Конгресса опубликовало руководство для федеральных ведомств, где указывалось, как частный сектор должен осуществлять регулирование использования ИИ. В этом документе сформулированы общие принципы надзора за использованием ИИ. Крайне важен тот факт, подчеркивает Энглер, что OMB обязывает федеральные ведомства к 17 мая 2021 года представить планы по обеспечению соблюдения его требований. Эти планы должны включать полномочия ведомств по использованию приложений ИИ, сбор информации об этом процессе, предполагаемые нормативные барьеры для инноваций ИИ и планируемые регулирующие действия. Эта информация может оказаться весьма полезной для администрации Байдена при рассмотрении вопросов эффективного регулирования ИИ. А также может сыграть определенную роль в последующих шагах специалистов в данном направлении.

Существенные законодательные изменения в сфере надзора за ИИ, по мнению ученого, маловероятны и в ближайшем будущем. А это означает, что будет создан прецедент проведения правительством мероприятий по защите граждан США от вредоносного ИИ.

Некоторые правила должны быть адаптированы для безопасности потребителей: например, для автономных транспортных средств (Министерством транспорта) и медицинских устройств с ИИ (Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами). Другие случаи требуют новых правил – в том числе в комиссии по равным возможностям по трудоустройству для обеспечения соблюдения антидискриминационных законов о системах найма персонала с помощью ИИ и т.д. При отсутствии общих законодательных норм по ИИ ведомственные меры, сформулированные ОМB, позволят сформировать будущие рамки контроля применения ИИ.

В соответствии с NDAA Конгресс создал Управление национальной инициативы по ИИ (National AI Initiative Office) для координации использования машинного разума на федеральном уровне. Это управление должно быть укомплектовано специалистами. При администрации Трампа разработку политики в области ИИ возглавляли главный директор по технологиям (Chief Technology Officer, CTO) Майкл Крациос и его заместитель Линн Паркер. Это свидетельствует о большом значении, которое администрация Трампа, часто в ущерб другим технологическим вопросам, уделяла ИИ.

Если президент Байден вернется к модели, действовавшей во времена Обамы, указывает Энглер, то аппарат директора по технологиям сможет взять на себя более широкий спектр проектов, предоставив новому Управлению национальной инициативы по ИИ руководить соответствующими проектами.

Такая координация действий выглядит весьма полезной. Об этом свидетельствуют потоки финансирования различных ведомств в области ИИ, таких как Национальный научный фонд (NSF, ННФ), Министерство энергетики (DOE), Национальное управление океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration). А также финансирование структур, связанных с МО, – например, ДАРПА и корпорация РЭНД.

Кроме того, соответствующие ведомства и структуры получат безусловную выгоду от централизованного управления специалистами, которые смогут оказать помощь в надежном и прозрачном применении ИИ. Новая структура будет обладать широким спектром возможностей для обмена знаниями и налаживания сотрудничества между различными учреждениями.

Впереди Конгресса

В 2020 году ННФ объявил о выделении 140 млн долл. для финансирования семи новых исследовательских институтов по развитию технологий ИИ в университетах США. Кроме того, фонд запустил процесс выдачи грантов на сумму 160 млн долл. для восьми дополнительных институтов ИИ в текущем году. В течение пяти лет финансирование сети национальных институтов ИИ обойдется в 300 млн долл. Это означает, отмечает ученый, что ННФ идет впереди Конгресса, который санкционировал создание такой сети только в последнем NDAA. Сеть исследовательских организаций фонда будет охватывать широкий спектр исследований, начиная с моделирования климата и кончая основами машинного обучения.

На финансирование работ по ИИ в 2021 году ННФ запросил 868 млн долл. И требует от Конгресса потратить по крайней мере столько же средств, сколько было израсходовано в 2020 году (около 500 млн). Это чуть больше 10% от суммарного бюджета фонда на 2021 год, объем которого составляет 8,5 млрд. Но эту цифру, подчеркивает Энглер, следует трактовать осторожно, поскольку в нее входят все финансируемые ННФ научно-исследовательские работы, в рамках которых так или иначе используется ИИ, а не только непосредственно связанные с этой технологией. Эти работы включают в себя многие компьютерные и инженерные проекты, вплоть до социальных наук.

Фонд предусматривает финансирование образования специалистов, развитие рабочей силы, а также доступ к данным и вычислениям (таким, например, как программа CloudBank, которая позволяет получателям грантов более эффективно использовать облачные сервисы). Внимательное изучение бюджетных запросов показывает, что фундаментальные исследования в области ИИ, включая результаты работ в области компьютерного зрения и обработки естественного языка, в 2021 году могут увеличиться лишь на десятки, а не на сотни миллионов долларов. Таким образом, методология определения расходов на ИИ оказывает влияние на оценки объемов инвестиций, что также было отмечено специалистами Центра безопасности и новых технологий (Center for Security and Emerging Technology)

Независимо от точности оценок, финансирование процессов создания технологий ИИ ННФ, безусловно, растет. И он является не единственным гражданским вкладчиком в исследования ИИ. NDAA также призывает DOE продвигать исследовательскую программу ИИ, опираясь на десятки миллионов, которые она предоставила в 2020 году для проектов, связанных с созданием новых алгоритмов и даже с термоядерной энергией. Наиболее примечательным является тот факт, что NDAA требует от Министерства здравоохранения сделать доступной «высокопроизводительную вычислительную инфраструктуру в национальных лабораториях».

В лабораториях Министерства энергетики США находятся одни из самых мощных суперкомпьютеров в мире, в том числе Summit в Национальной лаборатории Ок-Риджа и Sierra в Национальной лаборатории Лоуренса Ливерпуля. В 2021 году DOE планирует включить свои первые два суперкомпьютера – «Фронтир», также в Ок-Ридже, и «Аврору» в Аргоннской национальной лаборатории. Эти машины способны проводить миллиард миллиардов (1018) операций над числами с плавающей точкой в секунду. В зависимости от того, как администрация Байдена интерпретирует инструкцию OMB, вычислительная инфраструктура МО может сыграть большую роль в развитии ИИ.

В заключение Энглер говорит о том, что в 2021 году в сфере ИИ могут произойти существенно более значимые события. Конгресс может принять меры по ограничению использования технологий распознавания лиц, как это сделали некоторые американские города, или расширить полномочия Федеральной торговой комиссии по ограничению использования наиболее опасных для простых американцев форм и методов применения ИИ. Глобальное сотрудничество по ИИ может подтолкнуть демократический мир к более принципиальному использованию технологий машинного интеллекта. Особое значение в этом смысле могут обрести рабочие группы по ответственному применению интеллектуальных машин и управлению данными. Усилия по оживлению конкуренции в технологическом секторе, начиная с антимонопольных расследований в отношении Facebook и Google и кончая предлагаемыми ЕС законами в данной области, по всей вероятности, также окажут определенное влияние на развитие ИИ.

Даже если ничего этого не произойдет, 2021 год все равно может стать основополагающим этапом в становлении искусственного разума в Соединенных Штатах. Расширение финансирования и координации исследований в сфере ИИ со стороны нового управления Национальной инициативы в области ИИ ставит федеральное правительство на гораздо более видную позицию в таких исследованиях. Сегодня, когда федеральное нормотворчество вступило в силу, все заинтересованные ведомства должны сделать свой выбор, который может поставить США на другой, более эффективный путь, чем тот, по которому идет ЕС. После того как в течение многих лет политика развития ИИ набирала обороты и привлекала все большее внимание, в этом году она может претерпеть существенные изменения.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»