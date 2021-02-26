Программа модернизации флота приносит плоды

БПК «Маршал Шапошников» превратится во фрегат с «Калибрами» и «Цирконами»

Модернизация сохранившихся в строю 30–40-летних больших противолодочных кораблей проекта 1155 призвана поддержать минимально необходимую группировку надводных боевых кораблей океанской зоны – носителей крылатых ракет до готовности фрегатов проекта 22350М и эсминцев типа «Лидер», закладка головных корпусов которых ожидается в 2022–2024 годах.

«Маршал Шапошников» станет первым БПК, переделанным во фрегат по проекту 1155М с продлением срока службы еще на 15 лет. Военное ведомство планировало получить его у промышленности в конце прошлого года, но, несмотря на завершение заводских испытаний и успешные стрельбы в конце года, приемка перенеслась на более поздний срок.

Пока устраняются отмеченные недостатки, идет обсуждение будущего направления программы модернизации.

Будут ли следующие корпуса доработаны по типу «Шапошникова» или же пройдут более основательную переделку под еще более мощный арсенал средств поражения?

К сожалению, накопленное отечественными судостроителями отставание с выполнением ряда долгосрочных программ говорит в пользу первого варианта из соображений «дорога ложка к обеду». Пока из надводных кораблей дальней морской зоны нового поколения флот получил лишь два фрегата «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». Следующая пара кораблей проекта 22350 находится в высокой степени строительной готовности, еще четыре корпуса заложены в течение 2019–2020 годов, а на два дополнительных подписаны контракты.

Однако фрегаты проекта 22350 значительно меньше советских БПК по водоизмещению (стандартное – 4,5 тыс. т против 7) и соответственно обладают меньшей автономностью. Более крупные фрегаты и эсминцы пока не вышли из стадии проектирования, а заложенные прошлым летом на судостроительном заводе «Залив» (Керчь, Крым) два универсальных десантных вертолетоносца проекта 23900 сами нуждаются в прикрытии ракетными кораблями вышеназванных классов.

Поэтому чуть ли не единственным способом поддержания минимально необходимой группировки крупных надводных кораблей – ракетоносцев ВМФ России является восстановительный ремонт и модернизация «видавших виды» БПК. Последние – настоящие рабочие лошадки нашего флота, совершившие сотни дальних походов начиная с 1980 года, когда в строй вступил головной «Удалой». Развал Советского Союза прервал строительство серии, выпуск ограничился 12 кораблями первоначального облика и одного – улучшенного («Адмирал Чабаненко» проекта 1155.1).

Время берет свое, к настоящему моменту четыре корпуса уже утилизированы, а долгое время находившийся в резерве «Адмирал Харламов» в декабре прошлого года выведен из состава флота и ожидает своей очереди на разделку на СРЗ «Нерпа». На Северном и Тихоокеанском флоте осталось по три действующих БПК.

Возвращение в строй «Шапошникова», несомненно, усилит наши силы на Дальнем Востоке, но они сократятся с постановкой в ремонт «Адмирала Виноградова». Параллельно с ним на Севере будут вестись работы на «Адмирале Левченко». Таким образом, список действующих БПК сократится до четырех: «Вице-адмирал Кулаков», «Адмирал Трибуц», «Североморск» и «Адмирал Пантелеев». По всей видимости, и они тоже пройдут переделку во фрегаты. Причем с высоты сегодняшнего положения видно, что вся программа на несколько лет выйдет за пределы объявленных МО РФ в 2015 году сроков: завершить ее до 2022 года невозможно.

Необходимость побыстрее провести модернизацию и вместе с тем дать заказчику корабль требуемого класса определила характер изменений, внесенных в первоначальный проект.

Пять лет назад «Шапошникова» поставили на модернизацию в АО «Центр судоремонта Дальзавод» (Владивосток). Среди предложений сначала была глубокая модернизация с полной заменой старого комплекта вооружения на состоящий из пушки А-192 «Армат», ракет «Калибр» и комплекса ПВО на основе С-400 и «Редут». Однако в итоге обновленный «Шапошников» получился скромнее. На него установили две установки вертикальные пусковые установки 3С-14 комплекса «Калибр» (вмещает по 16 ракет размерности 3М14), пару счетверенных пусковых установок 3С24 комплекса «Уран» и новую систему управления стрельбой. Из нового оборудования отметим аппаратно-программную систему информационной поддержки эксплуатации, систему информационной поддержки борьбы за живучесть; комплексы радиоэлектронной борьбы ТК-25–2 и связи Р-779–28, станцию радиотехнического мониторинга «Сириус».

Одна артиллерийская установка АК-100 была снята, вторая уступила место новой А-190–01 такого же калибра – 100 мм. Функция управление огнем возложена на систему МР-123–02/3 «Багира». Замена носовой башни на более легкую дает приличный выигрыш в весе, более чем на 20 т. Новые технологии в артиллерийском деле повышают точность огня и сокращают расход снарядов на поражение одной цели. За счет сокращения ствольной артиллерии и боезапаса получено существенное – около 50–60 т – снижение веса, что дало возможность нарастить долю ракетных систем в общей массе вооружения корабля.

Фрегат «Маршал Шапошников» в сухом доке накануне первых испытаний. Фото с сайта www.mil.ru

Место второй башни АК-100 заняла пара ВПУ 3С14 (по восемь ячеек) комплекса «Калибр-НК», в составе которого используется три основных типа ракет: противокорабельные 3М54, «поверхность–поверхность» 3М14, противолодочные 91Р. А благодаря внедренному принципу универсальности вместо них можно размещать сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс» и гиперзвуковые «Циркон». Правда, поскольку последние имеют большой диаметр, общее число единиц боезапаса сокращается.

Если вынести за скобки зенитные средства, получается, что вместо одного вида ракетного оружия – устаревшего противолодочного комплекса «Раструб» – «Шапошников» теперь имеет несколько типов современных крылатых ракет для уничтожения наземных, надводных и подводных целей. Это обстоятельство и дало военному ведомству изменить классификацию корабля. В релизах Министерства обороны РФ «Маршал Шапошников» проходит не как БПК, а как «модернизированный фрегат».

Если раньше БПК проекта 1155 ввиду отсутствия на них противокорабельного оружия предполагалось использовать в паре с эсминцами проекта 956 (которых в нашем флоте практически не сохранилось), то теперь «модернизированный фрегат» может выступить в роли «одиночного рейдера», имея на выбор три типа ПКР. «Уран» лучше подходит для уничтожения катеров и корветов на ближней дистанции, 3М54 – увеличенной, а «Оникс» и «Циркон» – эффективнее при атаке тяжелых, хорошо защищенных целей, включая крейсеры и авианосцы. Вместо части противокорабельных ракет корабль может взять ударные, например типа 3М14, которые применялись для уничтожения объектов запрещенного в России «Исламского государства» в Сирии (всего было выполнено до 100 пусков).

Для проведения работ по размещению нового оружия потребовалось снять 20% настроек корабля из алюминиевых сплавов, обновить их либо изготовить заново.

Из старого вооружения сохранились площадка и ангар для двух вертолетов Ка-27, реактивные бомбометы РБУ-6000, 533-мм торпедные аппараты, 30-мм зенитные автоматы и системы ПВО «Кинжал», причем последний комплектуется улучшенными ракетами (возможно, унифицированные с «Тор») с увеличением дальности стрельбы с 6 до 10 км по высоте и с 12 до 18 км по дальности. Остались на месте и газотурбинные агрегаты: форсажные ДТ59 и маршевые ДО63 – проверенные временем и пройденными милями как очень надежные.

В качестве основных средств обнаружения целей используется РЛС 5П-30Н2 «Фрегат-Н2» и ГАК МГК-355 «Полином» (заменены лишь отдельные его элементы, что повысило дальность обнаружения целей и другие характеристики). Антенна последнего располагается под водой в носовом обтекателе размерами 30х5 м. Большая масса (72 т) и габариты ГАК ухудшают мореходность корабля: в движении заливается его носовая часть. Это не ошибка конструкторов Северного проектно-конструкторского бюро, а компромисс, на который пришлось пойти ради размещения сенсорной аппаратуры с очень высокими характеристиками, многие данные по которым в открытых источниках до сих пор недоступны. Известна лишь максимальная дальность обнаружения в активном режиме: подводной лодки 40–50 км, торпед и якорных мин – до 5 км. Ради повышения мореходности и улучшения условий обитаемости на улучшенном проекте 1155.1 «Полином» заменили на ГАК «Звезда-2» и внедрили успокоитель качки с неубирающимися рулями. При модернизации «Шапошникова» подобные радикальные изменения вносить не стали. Благодаря чему получился хорошо вооруженный фрегат – по стоимости значительно меньше затрат на строительство полностью нового корабля такого класса и водоизмещения.

Прошлым летом «Шапошников» выполнил три выхода в Японское море на проведение заводских ходовых испытаний. Совместно со сдаточной командой экипаж проверил работу силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, обнаружения и навигации. Затем корабль встал в сухой док для окраски подводной части корпуса, окончательной проверки ее и донно-забортной арматуры.

Ближе к середине декабря корабль «приобрел завершенный вид» и отправился в акваторию Японского моря на второй этап ЗХИ. Как сообщила пресс-служба Дальзавода, для проверки вооружения, отработки бросковых испытаний с ракетных комплексов «с целью проверки прочности подкрепления пусковых установок и обеспечения безопасности хранения оружия на борту».

Несколько сообщений на тему «Финальная часть заводских ходовых испытаний» появилось и на сайте Минобороны РФ. На данном этапе экипажу ставилась задача совместно с представителями промышленности проверить новые образцы образцов оружия. В заливе Петра Великого фрегат выполнил стрельбу по воздушным и морским целям. Огонь по мишеням велся из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190 и 30-мм шестиствольных автоматических артиллерийских установок АК-630. Были выполнены сброс торпед и пуск ракеты комплекса «Уран».

Последнее сообщение с упоминанием «Маршала Шапошникова» на ленте новостей сайта МО РФ датируется 24 декабря. Там говорилось о выполнении стрельб, но не давалось информации о результатах анонсированной ранее проверки «средств радиоэлектронного подавления», а также «комплексной отработке всех средств связи». Возможно, их еще предстоит пройти с положительными оценками.

Так или иначе ремонт «Маршала Шапошникова» подходит к концу, и он скоро вернется в состав действующих сил флота. Словом, программа модернизации кораблей проекта 1155 начинает приносить свои плоды. Это хороший вариант практической реализации подхода «новый корабль – в старом корпусе», когда за сравнительно небольшую цену флот получает значительно обновленную боевую единицу, по силе и автономности огня сравнимую с фрегатом новой постройки. Сейчас главное – не перегрузить эту программу избыточными требованиями, а пораньше завершить ее. Так, чтобы 30–40-летние корабли советской эпохи еще послужили стране, дав ей возможность спроектировать и построить новые – следующего поколения. Тем самым обеспечить фактическое присутствие сил флота не в ремонте, на чертежах и стройплощадках, а на океанских просторах – там, где они более всего способствуют продвижению наших национальных интересов.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.