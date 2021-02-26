О деятельности ОДКБ в сфере противодействия новым вызовам и угрозам

Только за минувший год государства – члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан – столкнулись со многими угрозами. Киберпреступность, биологические вызовы, связанные с пандемией коронавируса, необходимость урегулирования региональных конфликтов. О том, как преодолеваются эти проблемы, ответственному редактору «Независимого военного обозрения» Дмитрию ЛИТОВКИНУ рассказал заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий СЕМЕРИКОВ.

– Валерий Анатольевич, на брифинге генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, посвященном подведению итогов деятельности организации в 2020 году, было много сказано о мероприятиях, которые проводятся в формате ОДКБ по борьбе с вызовами и угрозами безопасности. Вы курируете эту работу в секретариате, поэтому хотелось бы задать несколько вопросов. Что лежит в основе коллективной работы по противодействию вызовам и угрозам безопасности в формате ОДКБ?

– В основе деятельности государств-членов и секретариата организации в этом направлении лежат Устав ОДКБ, Договор о коллективной безопасности, Стратегия коллективной безопасности ОДКБ до 2025 года, которые являются основой планирования развития всей системы коллективной безопасности, а также отдельные решения Комитета секретарей советов безопасности и сессий глав государств – членов ОДКБ. Хочу заметить, что по вопросам противодействия вызовам и угрозам безопасности на различном уровне было принято более сотни нормативно-правовых актов и различных планов по их реализации.

– В контексте первого вопроса, если можно, уточните: по каким направлениям ведется работа в формате ОДКБ в сфере противодействия транснациональным вызовам и угрозам?

– Основные усилия всех уставных органов Организации сосредоточены на решении задач:

- развития антитеррористической составляющей системы коллективной безопасности;

- противодействия организованной транснациональной преступности, в том числе незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ, прекурсоров оружия, незаконной миграции;

- формирования безопасного информационного пространства в ОДКБ;

- взаимодействия в сфере охраны государственных границ государств – членов организации;

- выявлении и блокировании финансовых потоков, направленных на поддержку террористических и экстремистских организаций;

- защиты населения и оказания гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

– Во главе основных усилий в развитии системы коллективной безопасности вы назвали развитие антитеррористической составляющей в ОДКБ. Что сделано и что делается в этом направлении?

– Изначально мы эту работу организовали в тесном взаимодействии с профильными структурами Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, СНГ и ШОС. Для этого были заключены соответствующие меморандумы и протоколы о сотрудничестве. В основе этого взаимодействия лежала и лежит Глобальная антитеррористическая стратегия, которая была впервые принята в ООН в сентябре 2006 года. Стратегия составляет основу конкретного плана действий всех международных, региональных организаций и государств. В ОДКБ также подготовлен свой план мероприятий по реализации этой стратегии.

Следующим шагом в развитии этого направления деятельности было создание механизма формирования единого списка террористических организаций в формате ОДКБ. Он позволит нам относительно террористической организации, действующей на территории любого из государств – членов ОДКБ, проводить процедуры признания ее террористической на территории всех наших государств, входящих в организацию.

Особенно хочу отметить, что с 2018 года в ОДКБ проводится специальная операция «Наемник». В ней принимают участие специальные службы и правоохранительные органы всех государств – членов ОДКБ. Цель и задача этой операции – перекрытие каналов вербовки, въезда и выезда граждан наших государств, для участия в террористической деятельности и нейтрализации ресурсной базы террористических организаций в зоне ответственности ОДКБ.

– Валерий Анатольевич, в последнее время серьезную угрозу безопасности всех государств представляет эпидемия коронавирусной инфекции. В ОДКБ рассматривался этот вопрос? И если да, то какие меры предполагается принять в целом в сфере биологической безопасности?

– С момента возникновения коронавирусной инфекции мы в секретариате начали изучать вопрос противодействия этой угрозе на коллективной основе. Российская сторона внесла предложение о создании в формате ОДКБ координационного совета по биологической безопасности в составе представителей заинтересованных министерств и ведомств государств – членов ОДКБ. Это предложение предварительно обсуждалось на заседаниях Советов министров иностранных дел, обороны, Комитета секретарей советов безопасности и на сессии глав государств 2 декабря 2020 года. В настоящее время организовано согласование подготовленных нормативно-правовых актов по вопросу создания координационного совета, его функциям и задачам. Кроме этого, проработан вопрос по усилению коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ подразделений медицинского обеспечения и РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты).

– ОДКБ – региональная организация в составе шести государств. Как осуществляется взаимодействие ОДКБ с другими региональными и международными организациями по вопросам противодействия вызовам и угрозам, в частности борьбы с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом, экстремизмом, незаконной миграцией и киберпреступностью?

– Взаимодействие и сотрудничество с международными и региональными организациями по вопросам противодействия вызовам и угрозам – наш приоритет, оно осуществляется через внешнеполитические ведомства государств – членов ОДКБ, через постпредства наших государств при международных организациях.

Одновременно секретариат ОДКБ непосредственно координирует эту работу с профильными структурами международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ, для этого имеются у нас соответствующие протоколы и меморандумы о взаимодействии. Как результат этой работы, ОДКБ сегодня – активный участник всех мероприятий, которые проводятся в формате международных и региональных организаций, по вопросу противодействия терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции. Представители международных организаций также принимают участие в мероприятиях, которые мы проводим в зоне ответственности ОДКБ.

Важным шагом в организации взаимодействия послужило заседание Совета Безопасности ООН «Сотрудничество ООН с региональными организациями в поддержании мира и безопасности», которое прошло в сентябре 2019 года под председательством России, в котором я имел честь участвовать и выступать с информацией о вкладе ОДКБ в противодействие вызовам и угрозам. В своем выступлении я акцентировал внимание участников заседания на тех практических мероприятиях, которые мы проводим в формате ОДКБ, и их результатах, а также о необходимости наращивания коллективных усилий в противодействии вызовам и угрозам безопасности без двойных стандартов и различного рода исключений, на основе неукоснительного выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

В результате нашего взаимодействия можно отметить и то, что в резолюции Генассамблеи Организации Объединенных Наций дана высокая оценка сотрудничества ООН и ОДКБ.

– Как и по каким направлениям организованно взаимодействие ОДКБ и НАТО?

– Еще в июне 2004 года Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение «Об основных направлениях диалога и взаимоотношений ОДКБ с Организацией Североатлантического договора». В качестве основных направлений сотрудничества были определены региональная и международная безопасность: противодействие международному терроризму, незаконному обороту наркотиков и оружия, организованной преступности и нелегальной миграции; нераспространение оружия массового уничтожения и ракетных технологий: укрепление пограничной безопасности; предотвращение и урегулирование конфликтных ситуаций и миротворчество; сотрудничество в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Главы наших государств, принимая такое решение, исходили из того, что налаживание диалога и сотрудничества по этим направлениям содействовало бы укреплению региональной безопасности и стабильности, способствовало бы усилению потенциала противодействия угрозам и вызовам современной эпохи.

Несмотря на большую работу, проделанную бывшим в ту пору генеральным секретарем ОДКБ Николаем Бордюжей, членами СМИДа и СКБ организации, постпредами наших государств при НАТО по реализации на практике основных направлений сотрудничества, нам не удалось организовать работу в формате ОДКБ-НАТО. При этом каких-то объяснений, аргументаций от штаб-квартиры НАТО мы не получили, кроме интервью и высказываний в СМИ отдельных должностных лиц секретариата НАТО. Суть их в том, что НАТО намерено сотрудничать и развивать отношение с государствами – членами ОДКБ в двустороннем формате.

Удивление вызывает и тот факт, что НАТО всячески уходит от рабочих контактов генеральных секретарей организаций. Могу сказать, что такая контрпродуктивная позиция действующего лица мировой политики, в частности Североатлантического договора, позволяет вести себя в регионах более автономно, что придает процессам в различных регионах, мягко говоря, менее унифицированный характер.

Несмотря на это, мы не оставили надежды быть услышанными, и в мае 2019 года Совет министров иностранных дел нашей организации обратился к министрам иностранных дел государств – членов НАТО с открытым обращением об укреплении доверия и развития сотрудничества в вопросах совместного противодействия глобальным вызовам и угрозам. А в ответ – опять тишина. Хочу, чтобы нас правильно поняли, мы не навязываемся кому-либо в партнеры, но мы глубоко убеждены, что в интересах безопасности мирового сообщества нельзя игнорировать тот потенциал, которым располагает Организация Договора о коллективной безопасности и Организация Североатлантического договора.

– Валерий Анатольевич, вы говорили о практиках, которые существуют в ОДКБ. Если можно, кратко расскажите о тех мероприятиях практической направленности, которые проводятся в организации по единому замыслу с участием всех заинтересованных министерств и ведомств государств – членов ОДКБ.

– С 2003 года в формате ОДКБ ежегодно проводится региональная антинаркотическая операция «Канал». Всего в различных регионах коллективной безопасности проведено 30 этапов этой операции. В результате совместных действий из незаконного оборота изъято более 400 т различных видов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также 14 101 единица огнестрельного оружия, большое количество боеприпасов.

Проявляется значительный интерес к этой операции со стороны международных организаций и третьих стран, о чем свидетельствует участие в операции в качестве наблюдателей представителей многих стран Европы, Азии и специалистов профильных структур ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ.

Замысел и план проведения этой операции раскрыть не могу, но скажу, что в ходе нее мы осуществляем комплекс мер, в том числе и мероприятия по многосторонним международным контролируемым поставкам наркотиков, и реализуем меры, направленные на противодействие отмыванию наркодоходов и перекрытие финансовых потоков, предназначенных для подпитки международных террористических организаций.

С 2008 года ежегодно проводится спецоперация по борьбе с незаконной миграцией «Нелегал». За этот период мы в зоне нашей ответственности провели 25 этапов этой операции, в ходе которых выявлено свыше 1,5 млн нарушений миграционного законодательства наших государств, возбуждено свыше 13 тыс. уголовных дел, в том числе 562 уголовных дела за торговлю людьми, задержано более 4 тыс. лиц, находящихся в международном розыске.

В сентябре 2008 года осуществляется комплекс мероприятий, направленных на борьбу с преступлениями в сфере современных технологий, – операция «Прокси».

Основная цель операции – противодействие использованию сегментов интернета по распространению ресурсов, запрещенных национальным законодательством, а также выявление и пресечение преступлений, совершаемых с применением информационных технологий. За годы проведения операций выявлено более 350 тыс. информационных ресурсов, направленных на разжигание национальной и религиозной розни, а также распространение идеи террористической и экстремистской направленности.

Два года назад мы начали проводить операцию «Наемник». По итогам ее проведения можно констатировать, что эта операция показала свою эффективность, востребованность и современность. За два этапа операции было задержано более 350 лиц, причастных к террористической деятельности, 61 человек объявлен в международный розыск, предотвращено 16 террористических актов.

Дмитрий Литовкин