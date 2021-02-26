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ТАСС

Револьверное ружье для охотников МЦ-255 может вернуться на рынок

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Ружье МЦ-255
Ружье МЦ-255.
Источник изображения: Виталий Кузьмин

МЦ-255 выпускалось в Туле в небольших количествах начиная с 2000 года, однако вскоре исчезло с рынка

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Уникальное отечественное револьверное ружье МЦ-255 может вскоре вновь поступить в продажу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.

"Не имеющее аналогов на рынке револьверное ружье МЦ-255 производилось предприятием серийно и приобрело большую популярность среди охотников. Планируется возобновление производства этого изделия", - сообщили в Ростехе.

В госкорпорации подчеркнули, что в Центральном конструкторском исследовательском бюро спортивно-охотничьего оружия (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" под управлением корпорации "Ростех"), разрабатываются новые образцы гражданского оружия. Как нарезного, так и гладкоствольного.

"В этом году планируется выпуск на рынок целого ряда моделей, среди которых новые оригинальные разработки", - отметили в Ростехе.

Уникальное револьверное ружье МЦ-255 уже выпускалось в Туле в небольших количествах начиная с 2000 года, однако вскоре исчезло с рынка гражданского оружия на длительное время.

Всего было разработано три различных исполнения ружья в 12-м и 20-м гладкоствольных калибрах - 18,5 мм и 15,6 мм соответственно, а также в американском калибре 0,410 дюйма - 10,41 мм.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
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