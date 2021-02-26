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Интерфакс-АВН

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Путин высказался в пользу урегулирования ситуации в рамках закона, призвал все стороны к сдержанности

Москва. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию в республике.

"Была обсуждена ситуация в Армении", - сообщил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона", - отметил пресс-секретарь.

"Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности", - добавил Песков.

Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Персоны
Путин Владимир
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