Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении

Путин высказался в пользу урегулирования ситуации в рамках закона, призвал все стороны к сдержанности

Москва. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию в республике.

"Была обсуждена ситуация в Армении", - сообщил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона", - отметил пресс-секретарь.

"Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности", - добавил Песков.

Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.