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Известия.ru

Шойгу и минобороны Киргизии подписали протокол по применению БПЛА

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Источник изображения: iz.ru

Главы минобороны РФ и Киргизии подписали ряд соглашений. Сергей Шойгу принял делегацию военного ведомства республики. Среди подписанных документов, в частности, проект развития стратегического партнерства двух стран, который рассчитан до 2025 года. Кроме того, РФ и Киргизия приняли протокол по вопросам применения беспилотных летательных аппаратов на территории республики, сообщает телеканал «Известия». Также в ходе встречи министры поздравили друг друга с прошедшим 23 Февраля. В Киргизии сохранили праздник защитника Отечества, он, так же как и в РФ, — государственный.



Главы минобороны РФ и Киргизии подписали ряд соглашений. Сергей Шойгу принял делегацию военного ведомства республики. Среди подписанных документов, в частности, проект развития стратегического партнерства двух стран, который рассчитан до 2025 года. Кроме того, РФ и Киргизия приняли протокол по вопросам применения беспилотных летательных аппаратов на территории республики, сообщает телеканал «Известия». Также в ходе встречи министры поздравили друг друга с прошедшим 23 Февраля. В Киргизии сохранили праздник защитника Отечества, он, так же как и в РФ, — государственный.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
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