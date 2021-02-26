Минобороны РФ: Пашиняна ввели в заблуждение о применении "Искандеров" в Карабахе

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что ракеты комплексов "Искандер", которые использовались вооруженными силами Армении в Карабахе "не взорвались или взорвались лишь на 10 процентов" с неодумением восприняты в Минобороны России.

Как сообщил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Эти данные подтверждены в том числе системой объективного контроля. Он отметил, что весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Армении.

"Судя по всему, премьер-министра Республики Армении, господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию", - сказал Конашенков.

По его словам, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-Э" испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирии против международных террористов.

Конашенков подчеркнул, что это дает все основания утверждать, что производимый в России "Искандер-Э" является лучшим в мире в своем классе, что признается всеми.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил в интервью о неисправности комплексов "Искандер". Как сообщала "Российская газета", эти слова привели к напряженности среди руководства вооруженных сил Армении.

Александр Степанов