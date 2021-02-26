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Российская газета

Фонд Росконгресс обеспечит поддержку международному форуму "АРМИЯ-2021"

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Посетители Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Посетители Международного военно-технического форума "Армия-2020".
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Международный военно-технический форум "Армия-2021" пройдет в августе текущего года при поддержке Фонда Росконгресс. В рамках соглашения о сотрудничестве, которое заключили накануне ООО "Международные конгрессы и выставки" (официальный выставочный оператор Минобороны РФ) и Фонд Росконгресс, Фонд займется организацией серии конгрессно-выставочных мероприятий форума "Армия".

В частности, будут организованы конференция по искусственному интеллекту, а также Фестиваль науки - выставка новейших достижений в области технологий, цифровизации и искусственного интеллекта.

"Мы высоко ценим вклад ООО "МКВ" в развитие конгрессно-выставочной деятельности, в систему подготовки и проведения значимых мероприятий для экономики и безопасности России. Как крупнейший организатор международных деловых мероприятий Фонд Росконгресс готов включиться в работу над проектами для форума "Армия". Уверен, что многолетний опыт Фонда привнесет новые возможности в успешные, состоявшиеся форматы", - отметил А. Стуглев.

"Фонд Росконгресс имеет внушительный опыт организации крупных мероприятий. Экспертиза специалистов Фонда значительно усилит статус деловых мероприятий форума "Армия", посвященных научно-техническому прогрессу, цифровизации, искусственному интеллекту. Опыт Фонда будет востребован и в 2022 году при проведении в КВЦ "Патриот" форумов "Неделя национальной безопасности" и "Националоьное здоровье"", - отметил Е. Андрианов.

Справка

VII Международный военно-технический форум "Армия-2021" состоится с 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в г. Кубинка Московской области, на аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино". Форум продемонстрирует актуальные научно-технические достижения, современные образцы интеллектуального оружия, военную технику и технологии, проекты в области строительства и материально-технического обеспечения.

"Российская газета" является "Официальным информационным партнером" форума.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
AI
АРМИ-20XX
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