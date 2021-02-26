Минобороны России заявило, что "Искандеры" не применялись в ходе конфликта в Карабахе

Как подчеркнули в ведомстве, весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Армении

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ни один из ракетных комплексов "Искандер" во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

"По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся", - отметили в военном ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны России, весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Армении.

В военном ведомстве отметили, что "с недоумением и удивлением" ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что "используемые в Нагорном Карабахе Вооруженными силами Армении ракеты комплексов "Искандер" "не взорвались или взорвались лишь на 10%".

"Судя по всему, премьер-министра Республики Армении господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию", - подчеркнули в министерстве.

В Минобороны напомнили, что оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720-Э ("Искандер-Э") испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирии против международных террористических группировок. "Это дает нам полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс 9К720-Э "Искандер-Э" является лучшим в мире в своем классе. Это признается всеми", - заключили в оборонном ведомстве.