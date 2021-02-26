Опубликованы кадры применения «Искандер-М» в Сирии

Впервые о наличии модифицированных ракетных комплексов «Искандер-М» на базе Хмеймим сообщили в декабре 2017 года.

Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее использование оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» в Сирии. Ролик разместило РИА Новости.

Согласно кадрам, ОТРК наносят удары по объектам террористов в Сирии. Судя по всему, удары были нанесены крылатыми ракетами 9М729.

Ранее представители Министерства обороны заявили, что комплексы «Искандер-М» не использовались в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе. При этом представитель Минобороны Игорь Конашенков заметил, что ОТРК были «успешно применены» против международных террористических группировок.

23 февраля о применении ОТРК «Искандер-М» в ходе войны в Нагорном Карабахе заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Политик также отметил, что российские ракеты «не пригодны для использования» и взрываются не полностью.

Марк Львов