Войти
Lenta.ru

Опубликованы кадры применения «Искандер-М» в Сирии

306
0
0
Впервые о наличии модифицированных ракетных комплексов «Искандер-М» на базе Хмеймим сообщили в декабре 2017 года
Впервые о наличии модифицированных ракетных комплексов «Искандер-М» на базе Хмеймим сообщили в декабре 2017 года.
Источник изображения: Минобороны России/ТАСС

Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее использование оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» в Сирии. Ролик разместило РИА Новости.

Согласно кадрам, ОТРК наносят удары по объектам террористов в Сирии. Судя по всему, удары были нанесены крылатыми ракетами 9М729.

Ранее представители Министерства обороны заявили, что комплексы «Искандер-М» не использовались в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе. При этом представитель Минобороны Игорь Конашенков заметил, что ОТРК были «успешно применены» против международных террористических группировок.

23 февраля о применении ОТРК «Искандер-М» в ходе войны в Нагорном Карабахе заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Политик также отметил, что российские ракеты «не пригодны для использования» и взрываются не полностью.


Марк Львов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Сирия
Продукция
9М729
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Похожие новости
26.02.2021
Минобороны РФ: Пашиняна ввели в заблуждение о применении "Искандеров" в Карабахе
20.12.2017
Выбор РИА Новости: главные военные события 2017 года
10.02.2017
Минобороны опровергло удары "Точками" в сирийской провинции Идлиб
08.02.2017
Основы военной мощи России: букварь для новой администрации (The National Interest, США)
23.03.2016
Модель «неизбежного»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 08:36
  • 25
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 26.02 08:29
  • 2
Скорей на суше, чем на море
  • 26.02 07:00
  • 3
Программа модернизации флота приносит плоды
  • 26.02 06:36
  • 7
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 26.02 05:25
  • 2
Начались серийные поставки танков Т-90М "Прорыв" в войска
  • 26.02 05:04
  • 1
Танк Т-14 "Армата" сумел захватить цель без участия человека
  • 26.02 02:38
  • 2
Напряженность в Европе: новое высокотехнологичное оружие на востоке и спячка на западе? (Atlantico, Франция)
  • 26.02 01:54
  • 2
В 2021 году планируется перевооружить первый зенитный ракетный полк на новейший комплекс ПВО С-350 "Витязь"
  • 26.02 01:54
  • 2
"Будет быстрее "Арматы": над каким новым танком работают в России
  • 26.02 01:48
  • 1
Airbus тестирует ударный самолёт на базе транспортника C295
  • 26.02 01:24
  • 2
ДРСМД – очередная игрушка в руках США
  • 25.02 21:58
  • 1
"Ростех" впервые представил на IDEX 2021 доработанный вариант ЗРПК "Панцирь-С1M"
  • 25.02 20:15
  • 1
Летчик-испытатель сравнил Су-57 с современным смартфоном
  • 25.02 19:24
  • 28
Институт «Звездных Войн»
  • 25.02 19:16
  • 6
В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия